Lin-Manuel Miranda retoma “Hamilton” en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Lin-Manuel Miranda retoma el viernes el papel protagónico de su exitoso musical "Hamilton" para una serie de funciones especiales en Puerto Rico con las que espera recaudar miles de dólares para artistas y grupos culturales que siguen pasando dificultades tras el paso del huracán María.

Decenas de fans conversaban emocionados afuera del lugar donde se presentará el espectáculo ganador de 11 premios Tony mientras aguardaban en fila para recoger sus boletos, cuyos precios oscilaban entre 10 y 5.000 dólares.

Entre ellos estaba Yolanda Hernández, una enfermera de 55 años del pueblo costero de Aguadilla, al norte de la isla, que condujo casi dos horas hasta San Juan para ver la obra.

“¡Es un boricua, y queremos ver ese boricua!”, exclamó. “Esperamos escuchar esa voz hermosa. Nunca he estado en un musical”.

Hernández, como otros tantos puertorriqueños, esperó para que abrieran las puertas para ir por su entrada, la cual obtuvo gracias a una lotería creada por los organizadores de “Hamilton” de 275 boletos por función a 10 dólares cada uno.

Es la primera vez que Miranda retoma el papel del padre fundador de la patria estadounidense Alexander Hamilton desde su última actuación en la versión de Broadway en julio de 2016.

Entre quienes se anticipa que verán la puesta en Puerto Rico están varios legisladores que visitarían el territorio el fin de semana para ponerse al tanto de los esfuerzos de reconstrucción tras el huracán que azotó la isla el 20 de septiembre de 2017 y causó más de 100.000 millones de dólares en daños.

Incluso gente sin boletos se presentó en el teatro.

“Es un momento muy importante para Puerto Rico”, dijo Vivian Rodríguez, una estudiante de derecho de 55 años originaria de Manhattan que vive en Puerto Rico. Agregó que la isla ha sufrido por lo que describió como su estatus “colonial”.

“Hamilton” iba a presentarse inicialmente en la Universidad de Puerto Rico del 8 al 27 de enero, pero los productores anunciaron en diciembre que sería en el Centro de Bellas Artes tras amenazas de protestas de empleados universitarios molestos por los cambios en la matriculación a la universidad pública más grande de la isla.

El cambio llevó a que algunas personas de otras partes de Estados Unidos no pudieran asistir al no poder cambiar sus vuelos de fecha. Otros se molestaron porque no habían escuchado de la agencia responsable de las nuevas funciones.

"Ha sido una pesadilla para mí”, dijo Myla Ruiz, de 46 años, quien vive en el pueblo costero de Toa Baja, en el norte de Puerto Rico, y tenía originalmente boletos para la primera función en enero. Ahora tendrá que ir a la última función y su esposo no podrá asistir.

La gira de “Hamilton” en Puerto Rico también llamó la atención de Jimmy Fallon, cuyo programa de tertulia "Tonight Show" se transmitirá el próximo martes desde la isla con Miranda como invitado.

Miranda, compositor y creador de "Hamilton", ganó varios premios Tony y un Pulitzer por el musical.