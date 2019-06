635x357 Lista selecta de ganadores de los Premios Tony 2019. The Associated Press

Lista selecta de ganadores de los Premios Tony 2019, que se entregaron el domingo en el Radio City Music Hall en Nueva York.

Mejor musical: ''Hadestown".

Mejor obra: ''The Ferryman".

Mejor actor en un musical: Santino Fontana, "Tootsie".

Mejor actriz en un musical: Stephanie J. Block, "The Cher Show".

Mejor actor en una obra: Bryan Cranston, "Network".

Mejor actriz en una obra: Elaine May, “The Waverly Gallery”.

Mejor actor de reparto en una obra: Bertie Carvel, "Ink".

Mejor actriz de reparto en una obra: Celia Keenan-Bolger, "To Kill a Mockingbird''.

Mejor actor de reparto en un musical: André de Shields, "Hadestown".

Mejor actriz de reparto en un musical: Ali Stroker, "Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!"

Mejor libreto de un musical: ''Tootsie".

Mejor partitura original (música y/o letra) para el teatro: ''Hadestown".

Mejor coreografía: Sergio Trujillo, "Ain't Too Proud – The Life and Times of the Temptations".

Mejor dirección de una obra: Sam Mendes, “The Ferryman”.

Mejor dirección de un musical: Rachel Chavkin, “Hadestown”.

Mejor reposición de una obra: “The Boys in the Band".

Mejor reposición de un musical: ''Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!"

___

En Internet: http://tonyawards.com