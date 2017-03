AP VERIFICA: Willie Nelson no corre peligro, dice publicista

LOS ANGELES (AP) — Willie Nelson ha dado casi una docena de conciertos en semanas recientes y no tiene una enfermedad mortal, dijo su publicista, pese a una serie de reportes noticiosos que alegan que el ícono de la música country tiene dificultades para respirar.

En un reporte del 13 de marzo, Radar Online citó a una fuente anónima al decir que Nelson estaba "mortalmente enfermo", débil como un bebé y que no podía sacar la voz para cantar. La historia sirvió de base para reportes compartidos por otros cibersitios, incluyendo el washingtonfeed.com y el uconservative.net.

Elaine Schock, publicista de Nelson, negó los reportes y señaló que las recientes actuaciones del cantante evidencian su estado de salud.

"Está perfectamente bien", dijo Schock a The Associated Press el miércoles.

El músico de 83 años se subió a un escenario el 18 de marzo ante más de 75.000 personas en el Houston Livestock Show and Rodeo del NRG Stadium. Lucía saludable y cantó bien. El concierto era parte de una serie de presentaciones en Texas y Florida que ha dado en los últimos dos meses.

Nelson canceló varias actuaciones a fines de enero y principios de febrero tras sufrir un "mal resfriado", dijo Schock. Volvió al escenario el 16 de febrero para tocar en un rodeo en San Antonio.

El cantante ha sido objeto de numerosos reportes de muerte falsos a lo largo de los años. Incluso hace referencia a esto en la canción "Still Not Dead" (aún no muerto) de su próximo álbum "God's Problem Child", a la venta en abril. Parte de la canción dice, en inglés: "la internet dijo que fallecí, pero no se puede creer un bledo de lo que dicen".