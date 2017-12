La AP nombra a su Artista del Año

NUEVA YORK (AP) — Podría decirse que lo mejor que salió de Hollywood este año no fue una película ni una serie de televisión. Hubo heroínas y villanos, pero no hubo guion. Y se hizo viral pese a que no lo promovió máquina publicitaria alguna.

Las primeras mujeres que se pronunciaron contra el acoso y abuso sexual en Hollywood en meses recientes, inspirando a millones a contar sus propias historias de acoso e ilegalidad en las redes sociales, han sido nombradas Artista del Año de The Associated Press, un premio elegido por votación por los miembros de la cooperativa de noticias y reporteros de espectáculos de la AP.

La ola de denuncias de conducta sexual inapropiada que se ha extendido a lo largo y ancho de Estados Unidos _ derribando a figuras prominentes del cine y la TV, las artes culinarias, el periodismo, la música, la política y el mundo editorial _ también resultó ser la noticia más grande del 2017 en una encuesta de la AP.

El ajuste de cuentas comenzó en octubre con un explosivo artículo en el New York Times que reveló décadas de acoso sexual contra mujeres — empleadas y actrices que incluyeron a Ashley Judd — a manos del magnate de Hollywood Harvey Weinstein. El semanario The New Yorker también reveló otras denuncias contra el prominente productor de cine.

En pocos días, nació el movimiento #MeToo y las acusaciones se hicieron escuchar desde el venerable programa matutino "Today", con la salida del presentador Matt Lauer, hasta la película "All the Money in the World", de la que fue borrado Kevin Spacey. Louis C.K. fue abandonado por Netflix, FX y HBO, al igual que una nueva película que iba a estrenar en unos días.

Las denuncias han reverberado en las cocinas del chef Mario Batali; en PBS, donde Tavis Smiley fue despedido, y en NPR, que rompió relaciones con el periodista Charlie Rose. Alcanzaron a la venerable Ópera Metropolitana de Nueva York, donde el veterano director James Levine fue suspendido, y al imperio musical Def Jam, del que Russell Simmons se retiró. También tumbaron a un senador del Congreso con la renuncia de Al Franken.

Para el premio a Artista del Año de la AP también recibieron votos Luis Fonsi y Daddy Yankee, Jimmy Kimmel, Gal Gadot, y Kendrick Lamar, entre otros.

Ganadores previos del reconocimiento incluyen a Lin-Manuel Miranda, Adele, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Tina Fey y Betty White.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.