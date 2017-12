Actriz Heather Menzies-Urich fallece a los 68 años

LOS ÁNGELES (AP) — La actriz Heather Menzies-Urich, quien interpretó a uno de los hijos de la familia von Trapp en la película musical de 1965 "The Sound of Music", falleció a los 68 años, anunció la familia el lunes.

Su hijo, el actor Ryan Ulrich, le dijo a la revista Variety que su madre falleció el domingo por la noche en Frankford, Ontario. Recientemente se le había diagnosticado un cáncer en el cerebro.

"Ella fue una actriz, una bailarina, y amó la vida plenamente”, dijo Urich.

Menzies-Urich interpretó a Louisa von Trapp, la tercera mayor de los siete hijos von Trapp, en la adaptación cinematográfica de musical de Rodgers y Hammerstein, protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer.

"The Sound of Music" ganó cinco Oscar, incluyendo el de mejor película.

"Heather era parte de la ‘familia’. No hay realmente otra manera de describir a los miembros del reparto de la película 'The Sound of Music'", dijo Ted Chapin, presidente y principal ejecutivo creativo de la Rodgers and Hammerstein Organization, en un comunicado.

Oriunda de Toronto, Menzies-Urich actuó además en películas como "Hawaii" y "Piranha." En televisión, fue una fugitiva en "Logan's Run" y tuvo papeles en "Dragnet", ''Bonanza", ''Marcus Welby, M.D." y otras series.

Variety reporta que sobreviven a Menzies-Urich otros dos hijos, varios nietos y un biznieto.

Su esposo, el actor Robert Urich, falleció en el 2002.