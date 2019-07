635x357 Acusan al rapero A$AP Rocky de agresión por pelea en Suecia. DAVID KEYTON (Associated Press)

ESTOCOLMO (AP) — Un fiscal sueco acusó el jueves de agresión al rapero A$AP Rocky por una pelea ocurrida en Estocolmo el mes pasado, en un caso que ha llamado la atención de otros músicos y del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Trump respondió con dos duros tuits para pedir a Suecia que “trate justamente a los estadounidenses” y criticando al primer ministro Stefan Lofven, con quien había hablado personalmente sobre el caso, por “no poder actuar”.

“Denle a A$AP Rocky su LIBERTAD", agregó Trump. “Hacemos mucho por Suecia pero parece que no funciona al revés. ¡Suecia se debería enfocar en sus verdaderos problemas de criminalidad! #RockyLibre".

Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, es un popular artista nominado a los Grammy. Lleva detenido desde el 3 de julio mientras las autoridades investigaban la pelea del 30 de junio en la que supuestamente estuvo implicado antes de actuar en un festival de música. El caso ha llamado la atención de una larga lista de celebridades incluyendo a Sean “Diddy” Combs, Justin Bieber y Kim Kardashian West.

El sábado Trump tuiteó que había hablado con Lofven y que había “ofrecido responder personalmente por la fianza” de Rocky, a pesar de que eso no es posible bajo la ley sueca. Impulsado por la primera dama y Kardashian West, el presidente dijo en un tuit el viernes que intervendría para liberar al rapero.

El secretario de prensa de Lofven, Toni Eriksson, dijo más tarde que los dos líderes habían tenido una conversación “cordial y respetuosa” en la que Lofven “se aseguró de hacer hincapié en la completa independencia del sistema judicial sueco, los fiscales y los tribunales” e insistió en que el gobierno ni puede ni intentará influir en el proceso legal.

El fiscal Daniel Suneson dijo en un comunicado que presentó cargos contra el artista y otras dos personas “sospechosas de una agresión que causó una lesión física real, tras llegar a la conclusión de que los hechos en cuestión suponen un delito y pese a los argumentos de autodefensa y provocación”, según un comunicado.

El rapero y los otros dos sospechosos descritos como miembros de su equipo, quienes no fueron identificados, permanecerán detenidos hasta el juicio.

El fiscal recomendó que la Corte de Distrito de Estocolmo destine tres días para el juicio, que según el abogado defensor Slobodan Jovicic iniciaría el martes. Los cargos pueden llevar a una pena máxima de dos años en prisión.

Videos publicados en redes sociales parecen mostrar a Rocky, de 30 años, arrojando a un hombre al suelo de forma violenta. Trump dijo en sus tuits que había “visto los videos de A$AP Rocky" y concluyo que “unos agitadores lo estaban siguiendo y acosando”.

El rapero afirma que lo que hizo fue en defensa propia.

Pero Suneson dijo que concluyó lo contrario después de estudiar videos disponibles para los investigadores.

“Vale la pena destacar que he tenido acceso a mucho más material que el que ha estado previamente disponible en internet”, dijo. “Además del material en video, las declaraciones de la parte agredida han sido respaldadas por testigos”.

Suneson agregó que en un principio había dos partes agredidas en el caso, pero se retiraron las acusaciones en uno de los casos debido a “pruebas insuficientes” y los cargos solo están relacionados con una supuesta víctima. Esa persona no ha sido identificada.

El guardaespaldas del artista presentó una contrademanda contra una de las supuestas víctimas, pero ese caso se cerró esta semana, indicó el fiscal.

El abogado defensor Jovicic dijo: "Rakim Mayers siente que actuó en defensa propia y afirma que es inocente y bajo esa perspectiva está desde luego muy desilusionado”.

“Ha habido mucho apoyo de muchas personas diferentes y claro que Rakim Mayers está muy agradecido con todos los que se han puesto en contacto”, dijo el abogado. "Ha sido un momento muy difícil para él”, agregó.

Rocky ha colaborado con Kendrick Lamar, Cardi B, Drake y Selena Gomez.

La embajadora sueca en Washington, Karin Olofsdotter, dijo a la televisora pública sueca SVT que se ha visto obligada a suspender sus vacaciones de verano para gestionar el caso. La diplomática se ha reunido con congresistas estadounidenses, a los que según dijo les costaba comprender que una persona puede estar detenida en Suecia sin oportunidad de salir en libertad bajo fianza.

Olofsdotter y Jovicic rechazaron las conjeturas sobre que motivaciones racistas podrían haber jugado un papel en la detención de A$AP Rocky.

“No, no, no. Creo que no tenemos una sociedad racista aquí”, dijo Jovicic. “No veo ese punto de vista en absoluto”.



Geir Moulson, en Berlín, Jari Tanner en Helsinki, Finlandia, y Jill Colvin en Washington contribuyeron a este despacho.