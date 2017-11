635x357 Acusan a George Takei y Richard Dreyfuss de acoso sexual. LEANNE ITALIE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — George Takei negó el sábado haber manoseado a un modelo y Richard Dreyfuss dijo que él nunca mostró sus genitales a una guionista, incidentes presuntamente ocurridos en la década de 1980.

Takei, uno de los íconos de la serie "Star Trek", dijo en varios tuits que los hechos que Scott R. Brunton narró a la revista The Hollywood Reporter "simplemente no ocurrieron", y no recuerda haber conocido a Brunton.

"Ahora es una situación del tipo él dice/yo digo por presuntos hechos ocurridos hace casi 40 años. Pero las personas que me conocen entienden que los actos sin consentimiento mutuo son tan faltos de ética para mis valores y mi conducta que la mera idea de que alguien me acusara de esto es muy dolorosa en lo personal", tuiteó Takei, de 80 años.

Dreyfuss, entre tanto, dijo a la revista y blog Vulture, de Nueva York, que él coqueteó e incluso besó a Jessica Teich, guionista de Los Ángeles que le estaba ayudando a escribir un guion para televisión, durante varios años pero que pensó que eso era un "ritual de seducción bajo consentimiento mutuo". El hecho de que “yo no haya captado” que no era así, dijo, “me hace reevaluar todas las relaciones que siempre pensé eran juguetonas y de mutuo acuerdo".

Teich dijo a Vulture que conoció a Dreyfuss por primera vez en un teatro en el que ella trabajaba y ambos pasaron horas juntos durante varios años después de que fue contratada con el fin de que escribiera un guion para un programa especial de comedia de la cadena ABC. El actor, dijo, hacía comentarios lascivos continuos y en forma abierta, así como muchas invitaciones, pero ella nunca le dijo a nadie. Dreyfuss, quien tiene 70 años, dijo que Teich era una amiga de hace más de 30 años.

En 1987, agregó Teich, la convocaron al camión de Dreyffus en el plató de una de sus películas y él le mostró sus genitales. Barry McPherson, agente de Dreyfuss, dijo que su cliente niega haberle mostrado sus partes íntimas a Teich. En cuanto a los otros encuentros con Teich, Dreyfuss dijo que él ahora está "horrorizado y desconcertado de descubrir que eso no fue de mutuo acuerdo".

Teich dijo que ella decidió hablar sobre Dreyfuss luego que el actor tuiteó que apoyaba a su hijo Harry, quien dijo públicamente que el actor Kevin Spacey lo había manoseado en la entrepierna cuando tenía 18 años.

En cuanto a Takei, Brunton declaró al The Hollywood Reporter que él tenía 23 años cuando lo conoció en un bar. Brunton vivía entonces en Hollywood y trabajaba como camarero. Intercambiaron números telefónicos y se comunicaban de vez en cuando. Una vez que Brunton terminó con un novio que tenía le llamó a Takei, que lo invitó a cenar y al teatro, añadió Brunton. Indicó que ambos fueron al condominio de Takei para tomar algo.

Brunton dijo que se mareó y que debió “haberse desmayado”. Cuando despertó tenía los pantalones a la altura de los tobillos y Takei lo estaba manoseando. Dijo que se libró y se fue.

The Hollywood Reporter indicó el viernes que habló con cuatro amigos de Brunton que dijeron que él les había contado esa historia sobre Takei hace años.

Mientras tanto, Warners Bros. Television Group suspendió a Andrew Kreisberg, productor ejecutivo de “Supergirl” y “Arrow”, en lo que se lleva a cabo una investigación sobre acusaciones de acoso sexual y tocamientos indebidos planteadas por 19 empleados actuales y retirados.

Las acusaciones fueron reportadas primero por el semanario Variety, que no proporcionó los nombres de las 15 mujeres y cuatro hombres que acusaron a Kreisberg.

Kreisberg le dijo a Variety: “He efectuado comentarios sobre la apariencia y la ropa de mujeres desde mi posición como productor ejecutivo, pero no tenían un contenido sexual. Al igual que muchas personas, le he dado a alguien un abrazo no sexual o un beso en la mejilla”.

Warners Bros. confirmó la suspensión el sábado y señaló en un comunicado: “Tomamos todas las acusaciones de conducta indebida en forma extremadamente seria”.

Los programas producidos por Kreisberg se difunden en la red CW.