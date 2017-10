Adamari López y Carlos Ponce ayudan a Puerto Rico

MIAMI (AP) — Adamari López, Johnny Lozada y Carlos Ponce pusieron el miércoles su granito de arena para agradecerle a su público el cariño que han recibido como artistas: llevaron juntos un avión repleto de medicinas, alimentos y juguetes a puertorriqueños azotados por el huracán María.

Los actores boricuas viajaron a San Juan junto a un grupo de periodistas y personalidades locales que incluyeron también a la conductora de televisión argentina Natalia Denegri, su colega dominicano Oscar Haza, y ejecutivos de la Hassenfeld Family Foundation.

Su objetivo: llevar 4,5 toneladas (10.000 libras) de medicamentos, 1,3 toneladas (3.000 libras) de alimentos, ropa, pañales y 500 juguetes para niños del Hospital San Jorge; y traer de regreso a Miami a más de un centenar de enfermos y ancianos puertorriqueños.

“Mucha gente necesita ayuda y no podemos quedar ciegos ante lo que está pasando”, expresó López a The Associated Press, minutos antes de que el avión repleto de suministros partiera desde Miami hacia San Juan. “Es una forma de agradecerle a la gente el apoyo y el cariño que nos han dado en nuestras carreras”, dijo.

Puerto Rico fue castigado el 20 de septiembre por María, una tormenta devastadora que mató a por lo menos 45 personas y dejó a millones sin electricidad, agua potable ni servicio telefónico. Algunos estiman que la reconstrucción llevará meses.

Es el segundo viaje con donaciones que López y sus compatriotas hacen a la isla y esperan poder hacer muchos más, dijo Denegri, organizadora de la iniciativa junto a la Fundación Hassenfeld. Explicó que en Miami quedaron suministros suficientes para llenar al menos otro avión más, pero necesitan más ayuda para poder trasladarlos.

“Puerto Rico está devastada y tenemos que juntarnos para ayudar”, indicó Denegri, productora del programa Corazones Guerreros que se transmite por MegaTV.

Con ellos viajó también un grupo de tres médicos y cinco enfermeras que permanecerán en la isla algunos días para atender a enfermos. De regreso a Miami traerán a unos 150 pacientes y ancianos, entre ellos una mujer que requiere quimioterapia y un niño que espera un trasplante de riñón.

Otras estrellas puertorriqueñas también se han unido para llevar insumos y ayuda a la isla tras María, entre ellos Luis Fonsi, Ricky Martin, Chayanne, Nicky Jam, Gloria y Emilio Estefan, Jorge Posada, Bernie Williams, Iván “Pudge” Rodríguez, Carlos Arroyo y Ray Allen.

El cantante Residente, en tanto, anunció que donará 200.000 dólares y colabora con la organización TECHO para la reconstrucción de hogares en Puerto Rico; y Marc Anthony y Jennifer López crearon una alianza junto a otras estrellas para llevar también ayuda a la isla.