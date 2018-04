635x357 Agentes federales arrestan al músico puertorriqueño Farruko. DANICA COTO (Associated Press)

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El cantante puertorriqueño Farruko fue arrestado poco después de arribar a territorio estadounidense tras un viaje a la República Dominicana, dijeron el miércoles agentes federales.

Iván Ortiz, un vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), dijo a The Associated Press que Farruko comparecerá el miércoles por la mañana ante un tribunal para responder a cargos que no se han hecho públicos. Actualmente se encuentra detenido sin fianza.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Carlos Efrén Reyes, fue arrestado el martes por la noche en la casa de sus padres en la ciudad de Bayamón, en el norte de Puerto Rico, dijo Ortiz. Declinó proporcionar detalles.

Un funcionario que no estaba autorizado a dar más información dijo que las autoridades investigan por qué Farruko tenía consigo unos 50.000 dólares en efectivo a su regreso de Dominicana a principios de esta semana.

Mensajes enviados a Carbon Fiber Music, una compañía de entretenimiento que representa al artista, no fueron respondidos de inmediato.

Farruko es un conocido cantante de reggaetón y trap que en 2012 estuvo nominado a un Latin Grammy al mejor álbum de música urbana. Tiene programada una gira internacional que comienza el 19 de abril en la Ciudad de México y termina el 30 de junio en Los Ángeles.