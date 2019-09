635x357 Anna Wintour da consejos profesionales. JOCELYN NOVECK (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — La moda es un mundo en el que “lo que viene” es constantemente celebrado, donde los diseñadores deben reinventarse cada temporada ante el riesgo de caer en la oscuridad.

Pero en medio de ese mundo Anna Wintour se mantiene como una presencia influyente y sorprendentemente perdurable. Su imagen nunca cambia: vestidos de colores brillantes y faldas por debajo de la rodilla, su corte de pelo con flequillo inmaculado, sus grandes collares y, claro, sus lentes para sol impenetrables, que hacen que la gente tenga dificultades para saber lo que está pensando.

En su nueva clase en línea de liderazgo en el sitio MasterClass, la editora de Vogue revela algo de lo que piensa.

También describe su rutina diaria (se despierta a las 5:00 a.m. y está jugando tenis antes de que quizá estés oliendo tu café por la mañana), abre una reunión de moda en Vogue para las cámaras (donde dice que las modelos eran demasiado jóvenes y delgadas en los desfiles recientes de Londres, los participantes están de acuerdo) y en un segmento que seguramente le encantará a muchos admiradores de la moda, se sienta para analizar la disposición de las mesas de la gala del Met.

Wintour, quien ha estado al frente de Vogue por más de tres décadas también describe lo que busca en una entrevista de trabajo (subraya que no es lo que llevas puesto), y en una junta en su oficina (sean breves por favor).

En medio de varias semanas de desfiles de moda en Nueva York y Europa, Wintour tuvo una entrevista telefónica desde París esta semana para charlar sobre su curso en línea, su admiración por los espectáculos de de Broadway y su opinión sobre las más recientes tendencias en las pasarelas, además de qué clase de consejos le da a su hija de 32 años Bee Shaffer (parece que es al revés).

Las respuestas de la entrevista fueron editadas para una mayor brevedad.

___

AP: Es famosa como una persona bastante privada, incluso misteriosa, ¿de dónde surgió la idea de una clase en MasterClass?

Wintour: Me la presentaron. A lo largo de los años me han pedido consejo tantas veces los diseñadores y los estudiantes, que parecía una gran oportunidad usar una MasterClass para hablar sobre mi carrera y especialmente sobre mi experiencia con el la fundación CFDA Vogue Fashion, donde hemos asesorado a tantos jóvenes diseñadores, tratando de ayudar a los jóvenes que piensan entrar en el periodismo o la moda.

AP: Parece que la moda se trata siempre de encontrar lo siguiente, al menos dos veces al año los diseñadores tienen que presentar ideas nuevas.

Wintour: ¡Más que eso en la actualidad!, puedes ir a una Semana de la Moda cada semana del año, me acababan de llamar por teléfono para ir a la Semana de la Moda de Tokio. En la actualidad es todo el año. También es una industria que está reorganizándose. Creo que por eso lo he disfrutado por tanto tiempo, porque siempre se trata de cambiar, y eso es muy inspirador para mí y muy vigorizante, ya sea encontrando un nuevo diseñador o comprendiendo cómo podemos hablarle al público de maneras diferentes.

AP: En medio de todo esto ¿cómo se ha podido mantener como una constante?

Wintour: Creo que es súper importante comprender tu propia visión, si quieres hacer una comparación, mira a un gran diseñador. Es muy interesante para mí vera a Maria Grazia (Chiuri) en Dior, cómo ha reestablecido los códigos en esa casa ... de la misma manera en que lo hizo siempre Karl Lagerfeld cuando estaba vivo en Chanel. Replanteaba cada temporada, pero siempre había una chaqueta, siempre un bolso y un pequeño vestido negro. Reimaginaba y modernizaba esto cada temporada. (También) veo que a veces cuando la gente alcanza el éxito se mantiene en una zona de confort ... en un mundo bastante pequeño. Lo que siempre he tratado de hacer es retarme al apreciar el arte, ir al teatro, viajar, caminar por las calles, ver lo que lleva puesta la gente y tener gente joven para contradecirme, que me cuenten sobre cosas nuevas y cuestionen mis elecciones.

AP: A propósito del teatro, que usted admira tanto, ¿qué obra le gustó últimamente?

Wintour: El día del show de Victoria Beckham (en Londres) fui a ver el musical "Six", basado en las seis esposas de Enrique VIII y es como si las Spice Girls se mezclaran con el movimiento #MeToo. Todos en el público tenían unos 16 años, fue muy divertida. También vi "Betrayal" en Nueva York (con Tom Hiddleston).

AP: ¿Qué otra cosa la ha sorprendido en desfiles recientes?

Wintour: Siento que hay una sensación de optimismo y alegría viniendo de las colecciones más fuertes ... lo otro que veo que está pasando, que vi más fuertemente en Nueva York fue que están muy, muy comprometidos con la diversidad y la inclusión. Y también están revisando lo que es la mada como espectáculo. La están viendo como algo que es muy auténtico y personal para cada uno de ellos. No sólo son chicas caminando por una pasarela, se trata de individualidad y personalidad y quiénes son los diseñadores. Parece que los mismos desfiles de moda están siendo replanteados.

AP: En la gala del met de este año tuvimos un vestido de hamburguesa, un traje de candelabro y alguien que se quitó la ropa en la alfombra roja.

Wintour (riendo): Sentí que había libertad y una sensación de autoexpresión en la alfombra que no vemos siempre. A veces siento que quizá las celebridades (están) siendo vestidas demasiado por los diseñadores con los que van y que se trata menos de quienes son ELLAS. Mientras que esta me pareció una celebración de una comunidad y un amor al teatro y amor a la moda, y (Lady) Gaga obviamente estableció el tono con su increíble pieza de performance.

AP: ¿Entonces no se ha vuelto demasiado como un disfraz como dirían algunos?

Wintour: No lo pienso de esa manera. Pienso en la moda como una forma de autoexpresión, y si todo es simple y elegante de buen gusto, eso no cuenta como individualidad y personalidad. Doy la bienvenida a todas las elecciones locas que hacen todos, y para mí es por eso que lo que pasa en la alfombra roja del Met es tan diferente. En algunos eventos de Hollywood todos son súpercuidadosos y precavidos. Pero en esta se trata de ir con todo y pasarla bien.

AP: Usted da muchos consejos en este MasterClass. ¿Hay alguno que le haya dado a su hija?

Wintour: ¡Al contrario, ella es la que me da consejos a mí! Es una joven muy determinada que siempre tiene una visión muy clara de quién es ella y lo que quiere hacer. Le ha encantado el teatro desde que tiene 8 años y ahora está trabajando ahí. Pero creo que es muy importante entender que no tienes que saber qué es lo que quieres a los 18 o a los 22 años. Es importante probar diferentes caminos si no estás seguro ... probar e intentar muchas cosas diferentes, trabajar con personas diferentes y aprender de diferentes comunidades.

AP: ¿Si estuviera hablando con estudiantes de secundaria qué carreras les diría que consideraran?

Wintour: Una carrera que les pueda dar una voz (o les permita tener una) de alguna forma, para ayudar. He sido excepcionalmente afortunada de estar en una posición en la que a través de lo que hago tengo una voz y puedo ser de ayuda para otros.