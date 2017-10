Arrestan a rapero Nelly tras acusación de violación

AUBURN, Washington, EE.UU. (AP) — El rapero Nelly fue arrestado el sábado por la mañana luego de que una mujer dijo que el artista la violó en un pueblo en las afueras de Seattle, informó la policía, pero el abogado del ganador de un Grammy negó vehementemente el señalamiento.

El comandante Steve Stocker, portavoz de la policía de Auburn, dijo que varios agentes arrestaron a Nelly, cuyo nombre verdadero es Cornell Iral Haynes Jr., en su autobús de giras en el estacionamiento de una tienda Walmart.

Nelly tenía planeado cantar el sábado por la noche en Ridgefield, Washington. El rapero está encarcelado y comparecerá en corte "en algún momento", añadió Stocker.

El abogado del rapero, Scott Rosenblum, dijo que el alegato era falso y que fue motivado por "avaricia y deseo de venganza".

Nelly es conocido por éxitos como "Hot in Herre", ''My Place" y "Over and Over". También apareció en el filme "The Longest Yard", de 2005.