Arrestan a rapero Nelly tras acusación de violación

AUBURN, Washington, EE.UU. (AP) — La policía arrestó el sábado por la mañana al rapero Nelly luego de que una mujer dijo que la violó en el autocar de su gira un pueblo en las afueras de Seattle, una acusación que el abogado del artista negó vehementemente.

Nelly, cuyo nombre verdadero es Cornell Iral Haynes Jr., fue detenido a las 04:37 del sábado en su autobús de giras en el estacionamiento de una tienda Walmart, dijo el comandante Steve Stocker, portavoz de la policía de Auburn.

La mujer llamó al teléfono de emergencias 911 para reportar la agresión sexual que supuestamente cometió Nelly en el vehículo, según un comunicado de la policía.

Nelly tenía planeado cantar el sábado por la noche en Ridgefield, Washington. El rapero está encarcelado y comparecerá en corte "en algún momento", añadió Stocker.

El abogado del rapero, Scott Rosenblum, dijo el sábado por la tarde que Nelly salió de prisión pendiente de la investigación y que se esperaba que cumpliese con sus compromisos profesionales.

El artista, ganador de varios premios Grammy, actuó en el White River Amphitheatre de Auburn, en Washington, el viernes en la noche. Está de gira con Florida Georgia Line.

A las 00:23 del sábado, después de ese convierto, publicó un mensaje en Twitter que en parte decía: "eres tu contra el mundo entero porque el mundo entero no sabe que existes”,

Rosenblum calificó la denuncia de violación de "acusación completamente fabricada".

"Nuestra investigación inicial establece claramente que esta acusación carece de credibilidad y está motivada por la avaricia y la venganza. Confío en que una vez se investigue a fondo esta injuriosa acusación, no habrá cargos. Nelly está preparado para abordar y seguir todas las vías legales para reparar cualquier daño causado por esta acusación claramente falsa”, dijo Rosenblum en un correo electrónico.

Nelly fue arrestado en Tennessee en 2015 por un cargo grave de posesión de drogas después de que un agente oliese a marihuana en su autocar. Más tarde, el artista se declaró culpable de un cargo menor de drogas: posesión de marihuana y parafernalia relacionada con las drogas, señaló la fiscalía. Nelly aceptó un acuerdo antes del juicio, lo que supone que sus antecedentes se eliminaron más tarde, señaló el abogado.

Nelly es conocido por éxitos como "Hot in Herre", ''My Place" y "Over and Over". También apareció en el filme "The Longest Yard", de 2005.

El rapero es además dueño minoritario de los Hornets de Charlotte.