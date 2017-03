Baldwin trabaja en libro satírico sobre Trump

NUEVA YORK (AP) — Alec Baldwin encontró otra manera de burlarse de Donald Trump.

Baldwin se ha unido al escritor Kurt Andersen para el libro satírico "You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump", anunció Penguin Press el miércoles.

El libro saldría a la venta el 7 de noviembre, un año después de que Trump dejara al mundo anonadado al ser elegido presidente, y asegurara muchas más apariciones de Baldwin como Trump en el programa de comedia "Saturday Night Live".

Baldwin ha tenido un año ajetreado como escritor. Sus memorias, "Nevertheless", se publican en abril.