Bette Midler a Gerald Rivera: Discúlpate por supuesto abuso

LOS ANGELES (AP) — Bette Midler renovó una denuncia de abuso sexual contra Geraldo Rivera al día siguiente de que el periodista calificara el negocio de las noticias como de "coqueteo" tras el despido de Matt Lauer de NBC.

En un tuit publicado el jueves por Midler y confirmado por su publicista, la actriz y cantante incluyó un video de una entrevista en 1991 con Barbara Walters en la que hizo su acusación contra Rivera.

"Mañana es mi cumpleaños. Siento que este video fue un regalo del universo para mí. Geraldo se habrá disculpado por sus tuits en apoyo de Matt Lauer, pero aún no se ha disculpado por esto", escribió Midler, y agregó el hashtag de solidaridad contra el acoso "#MeToo".

Un representante de Rivera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Fox News Channel, que actualmente emplea a Rivera pero no lo hacía en los 70, no comentó de inmediato sobre el tuit de Midler.

En el video, Midler narrar dudosa lo que alega que ocurrió con Rivera durante su visita para entrevistarla a principios de los 70, diciendo que la meterá en problemas. "Métete en un problemita", la alienta Walters.

Luego que Rivera y un productor dejaron a su equipo en otro cuarto, "me empujaron a mi baño, abrieron dos ‘poppers’, los metieron bajo mi nariz y procedieron a manosearme", dijo. "Poppers" es un término que se refiere a nitritos de alquilo, una clase de droga.

"Yo no me ofrecí en el altar de Geraldo Rivera", dijo Midler, calificando su comportamiento como "indecoroso".

Luego que Midler le dijo a Walters que no tenía forma de saber si "estas cosas volverán para acecharte", Walters sugirió que hablaran de otros temas.

Midler adquirió prominencia a principios de los 70 cuando lanzó su primer álbum, "The Divine Miss M".

El miércoles, Rivera opinó sobre la crisis de abuso sexual que ha sacudido a los medios de comunicación, la política y Hollywood y llegó a Lauer, el presentador de "Today" despedido luego que la denuncia fuera reportada por NBC y en más detalle por Variety y el New York Times. En su primera declaración pública, Lauer dijo que lamenta haber ocasionado daño con sus palabras y acciones.

Rivera tuiteó que el asunto está "tan caliente ahora que no hay cabida para ningún pensamiento u opinión que no sea colgarlos". Y agregó: "Si las noticias no fueran (antiguamente) un negocio tan de coqueteo, entonces ¿cómo explicar tantos cortejos en la sala de prensa que llevaron a matrimonios felices?".

También sugirió que existe la "pequeña posibilidad" de que las denunciantes anden en busca de grandes acuerdos monetarios.

En respuesta a sus declaraciones, Fox News Channel emitió el miércoles un comunicado en el que dijo que "los tuits de Geraldo no reflejan las visiones de Fox News ni su gerencia. Nos molestaron sus comentarios y lo estamos manejando con él".

Rivera se disculpó horas después diciendo que "no explicó suficientemente que este es un problema horrendo escondido por mucho tiempo" y que "los acosadores son personas desviadas que merecen lo que les está pasando".

Fox ha desestimado denuncias de abuso sexual contra dos hombres prominentes que trabajaban para el canal de noticias, el anfitrión Bill O'Reilly en abril y el director ejecutivo Roger Ailes, quien fue despedido en 2016 y murió a principios de este año.

Lynn Elber está en Twitter como http://twitter.com/lynnelber