Cancelado concierto de Demi Lovato en Atlantic City

NUEVA YORK (AP) — El concierto del jueves de Demi Lovato en una playa de Atlantic City, Nueva Jersey, ha sido cancelado, informó Live Nation.

Un representante de Lovato dijo el martes que la cantante estaba despierta y recuperándose con su familia tras ser hospitalizada, según reportes, por una sobredosis. Live Nation dijo en un comunicado que “la actuación de Demi en Atlantic City el 26 de julio ha sido cancelada a la luz de la noticia”.

Los boletos aún serán válidos para el espectáculo del jueves, que incluye a la cantautora Lauv, quien actualmente tiene un éxito con “I Like Me Better”. Quienes compraron entradas para ver a Lovato ahora también podrán asistir al concierto de The Chainsmokers del domingo. Ambos shows son parte del festival Atlantic City BeachFest Concert Series.

El que prefiera un reembolso puede pedirlo en los puntos de compra.