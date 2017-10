Cancelan “House of Cards” en medio de críticas a Spacey

NUEVA YORK (AP) — Los efectos de la respuesta de Kevin Spacey a una denuncia de presunto abuso sexual continuaban el lunes, cuando el actor ganador de dos Oscar fue duramente criticado en las redes sociales, se anunció el fin de "House of Cards" y productores "profundamente preocupados" llegaron al plató para consolar a sus actores.

Ejecutivos de Netflix y la productora del thriller político, Media Rights Capital, dijeron que llegaron a Baltimore, donde se filma la serie, el lunes por la tarde para asegurarse de que el elenco y equipo "continúen sintiéndose seguros y apoyados". Spacey no tenía previsto estar en el estudio el lunes.

Aunque se anunció el lunes, la decisión de terminar la serie se tomó hace varios meses, dijo una persona con conocimiento de la situación que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a discutirla públicamente.

Spacey es el más reciente hombre de Hollywood denunciado por acoso o abuso sexual en la industria del entretenimiento y los medios de comunicación, entre otras industrias. La avalancha de acusaciones comenzó a principios de mes luego que el New York Times publicó una historia que alegaba que el productor Harvey Weinstein había acosado a numerosas mujeres.

El lunes, NBC despidió al periodista político Mark Halperin tras múltiples alegatos de acoso sexual, y The New Republic dijo que inició una investigación luego que el editor y presidente Hamilton Fish fue acusado de acoso de mujeres.

En una entrevista publicada en BuzzFeed News el domingo, el actor Anthony Rapp dijo que estaba en una fiesta privada en el apartamento de Spacey en 1986 cuando el actor de entonces 26 años, que estaba ebrio, lo cargó, lo colocó en su cama y se le echó encima. Rapp, que tenía 14 años, logró zafarse y salió ileso del incidente.

Spacey respondió en Twitter diciendo que no recuerda el supuesto encuentro pero que si actuó como Rapp alega, "le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado".

Entonces dijo que la historia de Rapp lo "alentó" a abordar antiguos rumores sobre su sexualidad y escribió que en el pasado ha tenido relaciones románticas tanto con hombres como con mujeres pero que ahora vive "como un hombre gay" y quería ser honesto para poder examinar su "propio comportamiento". Representantes de Spacey no respondieron solicitudes de comentarios el lunes.

La declaración de dos párrafos, una disculpa en el primero por el abuso supuestamente ocurrido hace 31 años y una declaración de su homosexualidad en el segundo, fue vista por muchos como un momento inapropiado para abordar su sexualidad. Peor aún, el actor pareció establecer una conexión entre ser gay y el abuso sexual de menores.

"Kevin Spacey realmente trató de tirar a toda la comunidad LGBT bajo un autobús y llamarlo solidaridad en un esfuerzo por cubrir sus propias fallas personales", escribió el activista por los derechos civiles DeRay Mckesson en Twitter. El actor Zachary Quinto calificó la salida del clóset de Spacey como "una manipulación calculada para desviar la atención de las acusaciones muy serias".

Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva del grupo por los derechos de los gay GLAAD, dijo en un comunicado que la historia era realmente sobre los avances sexuales no deseados hacia Rapp, no sobre la sexualidad de Spacey. "Las salidas no deben usarse como un desvío de alegatos de abuso sexual", señaló.

Rapp citó a las muchas acusadoras de Weinstein como la razón por la cual decidió hablar de su encuentro con Spacey.

"Di a conocer mi historia, apoyado en los hombros de las muchas mujeres y hombres valientes que se han pronunciado para arrojar una luz y con suerte hacer una diferencia, como ellos lo han hecho por mí", escribió en Twitter. Rapp, quien protagonizó el musical de Broadway "Rent", trabaja actualmente en la serie televisiva "Star Trek: Discovery".

Muchas figuras de Hollywood salieron en su apoyo, incluido su compañero de reparto en "Star Trek: Discovery" Wilson Cruz y la actriz Rose McGowan, una de las principales voces contra el acoso sexual en Hollywood, quien dijo refiriéndose a Spacey: "Es tu turno de llorar".

Dos comediantes hicieron críticas fulminantes: "¡Uno no 'elige' esconderse bajo el arcoiris!", escribió en Twitter Wanda Sykes, miembro de la comunidad the LGBT. Billy Eichner también criticó la movida: "Kevin Spacey acaba de inventar algo que no existía: un mal momento para salir del clóset".

El exguionista de "House of Cards" Beau Willimon, quien funge como presidente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en la costa este, llamó la historia de Rapp "profundamente preocupante".

En una declaración obtenida por The Associated Press, Willmon dijo: "Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en 'House of Cards', no atestigüé ni estuve al tanto de ningún comportamiento inapropiado dentro o fuera del plató. Dicho esto, me tomo reportes de este tipo de conducta con seriedad y esta no es la excepción. Lo lamento por el señor Rapp y apoyo su valentía".

___

Los corresponsales de AP Hillel Italie y David Bauder en Nueva York, y Lynn Elber en Los Ángeles, contribuyeron a este despacho.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits