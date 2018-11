Celebridades también huyen de incendios en California

LOS ÁNGELES (AP) — Un incendio que se propaga rápidamente por el sur de California quemó un histórico set cinematográfico y obligó a numerosas celebridades a huir de las llamas, las cuales han destruido viviendas y provocado la evacuación total de Malibú, hogar de muchas estrellas.

Lady Gaga, Kim Kardashian West, Guillermo del Toro, Scott Baio y Rainn Wilson están entre las celebridades que se vieron obligadas a dejar sus casas. Algunos, como el mexicano Del Toro y Caitlyn Jenner, desconocen qué le pasó a sus viviendas, pero el fuego ya destruyó la casa de Scott Derrickson, director de “Dr. Strange”, y el histórico Paramount Ranch donde se filmaron programas como “Westworld” de HBO y “Dr. Quinn, Medicine Woman”.

El incendio comenzó el jueves por la noche y para el viernes había avanzado hacia Malibú y la costa, por lo que fue necesario desalojar Malibú, Calabasas, Agoura Hills y otras áreas cercanas.

Alyssa Milano dijo que su vivienda estaba “en riesgo” mientras intentaba evacuar a sus cinco caballos. A la larga la actriz recibió la ayuda que necesitaba y tuiteó que sus caballos se encuentran bien.

“Mis hijos están a salvo... Todo lo que tiene un corazón que late está a salvo”, afirmó.

La vivienda de Jenner se quemó, reportó el sitio web de celebridades TMZ, pero la medallista olímpica de oro indicó en un video en Instagram que desconocía “si la casa logró salvarse o no”. Confirmó que ella estaba a salvo.

Kardashian West publicó un video en Instagram que mostraba un área incendiándose con un mensaje “Oren por Calabasas”. Dijo que regresó a su hogar, pasó una hora empacando y evacuó poco después.

Lady Gaga también le dijo a sus seguidores en las redes sociales que evacuó el viernes por la mañana, y publicó algunos videos donde se veía el cielo lleno de humo.

Derrickson anunció que está ileso a pesar de que perdió su vivienda.

Cher se dijo preocupada por su casa en Malibú, un área donde la actriz y cantante ha vivido más de 45 años.

“Estoy preocupada por mi casa, pero no puedo hacer nada”, tuiteó. “Hay casas de amigos que se han quemado. No puedo soportar la idea de que no haya Malibú. He tenido una casa en Malibú desde 1972”.

Además de las docenas de casas destruidas, el “Pueblo del oeste” de Paramount Ranch, un histórico set cinematográfico que incluía una cárcel, un hotel y una cantina, se quemó completamente.

Esa hacienda sirvió como locación para producciones que van desde “The Adventures of Marco Polo” de 1938 a programas de televisión como “The Mentalist” y “Weeds”. El set en las montañas al oeste de Los Ángeles se remonta a 1927, cuando Paramount Pictures lo rentó y comenzó a hacer películas allí.

El pueblo del oeste fue construido específicamente para producciones televisivas de la década de 1950, y se utilizó en películas del oeste como “The Cisco Kid” y "Dick Powell's Zane Grey Theatre".

Las filmaciones siguieron efectuándose durante décadas, incluso después de que el rancho cambió de propietario. Fue adquirido por el Servicio de Parques Nacionales en 1980, pero ha seguido funcionando como locación para películas, y en él se hicieron las primeras dos temporadas de “Westworld”. HBO indicó que desconocía qué tan graves eran los daños, y expresó su preocupación por “todos los afectados por estos horribles incendios”.

El periodista de The Associated Press John Antczak contribuyó con este despacho en Los Ángeles.