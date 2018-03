Chrissy Metz: Foco en abuso de padrastro es solo “clickbait”

NUEVA YORK (AP) — Chrissy Metz califica recientes reportes enfocados en el comportamiento abusivo de su padrastro mientras ella crecía como simple "clickbait" (ciberanzuelo).

Metz es una de las estrellas de la exitosa serie "This Is Us" de NBC y tiene un nuevo libro, "This Is Me", en el que escribe sobre su vida. Entre otras cosas narra que creció con un padrastro que a veces le pegaba y que era crítico de su peso.

"Lo que dejan fuera es que tenemos una relación. Yo lo he perdonado, él se ha disculpado y lo respeto y él fue más padre para mí que mi padre biológico", dijo la actriz.

La atención ha generado tensión en su familia, agregó.

"Sentí tantas emociones al respecto y todavía las siento porque mis hermanas han sido involucradas... Yo quiero que él sepa que esa nunca fue mi intención".

Su propósito, dijo, es compartir cómo llegó a ser quien es.

"No me di cuenta de que todas estas lecciones de vida, estas experiencias, me estaban preparando para donde estoy hoy y creo que eso es lo que el universo hace por nosotros. Tras haber pasado por estas experiencias, siento que soy más fuerte y que puedo defender a alguien que ha pasado por estas cosas o que está siendo discriminado".

Aun con los efectos colaterales que ha tenido el haber compartido su drama familiar con el público, Metz cree que es importante ser honesta.

"Yo lo hice por mí misma, pero esto también está ayudando a mucha gente y esa es la cereza del pastel", expresó.

Su padrastro ha negado públicamente sus alegatos, lo que Metz dice que comprende. "Es tan difícil aceptar la responsabilidad por lo que uno ha hecho", dice la actriz.

Metz conversó recientemente con The Associated Press sobre su personaje en "This Is Us", el haber sido una actriz luchando por emerger y sus futuras metas. A continuación extractos de la entrevista.

AP: Tu personaje de Kate en "This Is Us" has resonado con muchas personas que pueden identificarse con sus inseguridades, los problemas con su madre y los lazos con su padre. ¿La gente cree que eres Kate?

Metz: Ay, sí. La gente cree que soy Kate todo el tiempo. Hay personas que se me acercan y me besan y yo me pongo como que, “Oh, hola”. Toma un tiempo acostumbrarse. Es gracioso porque así es como me conocen. Es maravilloso verlos tan comprometidos.

AP: ¿Cómo era tu vida cuando conseguiste el papel en "This Is Us"?

Metz: Estas ciudades (como Los Ángeles y Nueva York) son caras para vivir y siendo una actriz, con las clases y las fotos, olvídate. Apenas me alcanzaba para vivir. Pasé un tiempo desempleada... Cuando conseguí el papel estaba entre pagas y no tenía ni siquiera suficiente gasolina para llegar a la audición. Estaba viviendo con una amiga. Tenía 81 centavos en mi cuenta bancaria.

AP: ¿Por qué eres tan honesta sobre tus altibajos?

Metz: Le dije a mi publicista cuando empezó todo esto, “si no puedo ser quien soy, no puedo hacerlo”. Puedo fingir e interpretar a otro personaje en televisión, pero no puedo hacer eso en la vida real. Es demasiado. Quiero ser yo misma de verdad, de una manera honesta. Es probablemente que a veces lo haga en exceso, pero es lo que es. Quiero que la gente sepa que sí, tengo un trabajo maravilloso y se ve muy glamoroso, pero yo no soy distinta a los demás, solo tengo un trabajo diferente.

AP: En tu libro escribes sobre tus problemas de autoestima. ¿Dónde te encuentras ahora en ese sentido?

Metz: Me tomó un tiempo cultivar la creencia en mí misma y todavía estoy aprendiendo. Hay momentos en los que llego al estudio de grabación y me pregunto, “¿Me irán a despedir hoy? No creo que soy una buena actriz”. A veces simplemente es donde te encuentras mentalmente y tienes que recalibrar.

AP: Tienes la serie de TV y un libro. ¿Qué sigue en tu lista, en lo profesional?

Metz: Voy a protagonizar una película que comenzará a rodarse en abril. Se basa en una historia real llamada "The Impossible Movie". ¡Estoy por las nubes con eso! Eventualmente me gustaría producir y quizás escribir un episodio de "This Is Us", tal vez hacer algo de música y escribir música. Simplemente ayudar a personas en las que creo.

___

En Internet:

Libro: https://www.harpercollins.com/9780062837875/this-is-me

Serie de TV: https://www.nbc.com/this-is-us

___

Alicia Rancilio está en Twitter como @aliciar