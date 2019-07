Corrección a despacho: ESP-GEN MODA REAL-INTERNET

OKEMOS, Michigan, EE.UU. (AP) — OKEMOS, Michigan, EE.UU. - En un despacho del 3 de julio sobre las blogueras que siguen la moda de la familia real británica, The Associated Press reportó erróneamente el año en el que se comprometieron Kate Middleton y el príncipe Guillermo. La pareja se comprometió en 2010, no en 2011 como se reportó.

Desde la reciente ropa materna de Meghan, duquesa de Sussex, hasta el amor de Catalina, duquesa de Cambridge, por los zapatos de plataforma de L.K. Bennett, las mujeres de la realeza británica continúan marcando tendencias en la moda con sus selecciones. Tanto así que hay blogueras que han hecho carrera siguiendo qué llevan puesto y de qué marca.

Susan E. Kelley fundó el cibersitio What Kate Wore en 2011, al año siguiente de que el príncipe Guillermo se comprometiera en matrimonio con Catalina, entonces conocida como Kate Middleton.

"Yo tenía otro blog, y cada vez que escribía sobre Kate veía un enorme incremento en los lectores. Así que lo conversé con mi esposo. Le dije, '¿Crees que la gente esté realmente interesada en leer sobre lo que lleva puesto Kate Middleton?'"

El sitio despegó de veras cuando la pareja real hizo una gira por Canadá y Estados Unidos unos meses después de su boda.

"Ella se cambiaba de ropa varias veces al día, y a la gente le encantaba. Hubo un gran interés y explotó en Twitter y Facebook, y como que continuó desde entonces", dijo Kelley en una entrevista en su casa en Okemos, Michigan.

Christine Ross, de Lovettsville, Virginia, es coeditora de un sitio web que sigue el estilo de la duquesa de Sussex, Meghan’s Mirror . La página de hecho fue lanzada antes de que Meghan comenzara a salir con el príncipe Enrique, porque su coeditora Amanda Dishaw, de Toronto, era fan de la serie televisiva de Markle "Suits".

Una vez que Enrique y Meghan fueron vistos por primera vez juntos en público, el perfil de la actriz ascendió, y con él las visitas al sitio.

"Cuando Meghan fue vista en los Juegos Invictus con el príncipe Enrique en Toronto, sencillamente explotó, y de repente fue como que, 'OK, esto es serio. Esto es real. Esto está ocurriendo'", dijo Ross. "La gente estaba tan interesada en lo que ella llevaba puesto y en las fundaciones benéficas con las que había trabajado y el mensaje que estaba enviando, y el sitio realmente despegó".

Pero, ¿cómo saben exactamente estas blogueras lo que las duquesas llevan puesto?

Kelley dice que para compromisos oficiales, el palacio proporciona un mínimo de información sobre la ropa que usa la realeza.

"El Palacio de Kensington dice a los reporteros en la escena el diseñador principal que están luciendo", dijo Kelley, agregando que el palacio no revela, por ejemplo, quién hizo los accesorios de Kate.

Pero también se reduce a un estudio de repetición: "Kate tiene diseñadores a los que va una y otra vez", dijo Kelley.

Para Meghan's Mirror, Ross dice que ella y su equipo han estudiado de moda y examinan el vestuario de la duquesa de Sussex hasta el más mínimo detalle para hacerlo bien.

"Cada vez que hay una nueva foto de Meghan, sea una foto de un paparazzo o de un evento oficial, vamos de inmediato a la computadora y comenzamos a googlear", dijo. "Se reduce a un conocimiento realmente único de las marcas que le encantan. Meghan tiende a apegarse a los mismos diseñadores una y otra vez, y nosotros nos sentamos y analizamos cosas como costuras y botones... Nos hemos vuelto muy buenos en eso y hemos aprendido más sobre su estilo".

Ross dijo que Meghan's Mirror se considera un buen recurso para información de moda sobre Meghan, con un archivo de cualquier cosa que la duquesa haya lucido en público.

"Hemos trabajado arduamente para curar nuestros archivos, en los que se puede encontrar exactamente lo que ha usado y todos los detalles al respecto, y también se pueden adquirir estilos iguales a los de Meg a una fracción del precio. Así que cada vez que ella sale, nosotros realmente trabajamos duro para agregar a nuestro archivo todo lo que lleva puesto, desde los zarcillos hasta los zapatos y la chaqueta, para que nuestras lectoras puedan ir ahí, hacer clic y comprar esos estilos".

También venden artículos inspirados en Meghan's Mirror, incluyendo joyas en Etsy.com.

What Kate Wore publica igualmente enlaces a ropa que Kelley llama "repliKates", prendas similares a las de la duquesa de Cambridge que su fans pueden adquirir.

Seguir los pasos de las duquesas puede consumir mucho tiempo, en especial con la diferencia horaria entre Estados Unidos e Inglaterra. "Muchos madrugonazos para mí", dijo Kelley. "Pero el verdadero momento cumbre es cuando salen de gira, porque múltiples giras han sido en zonas horarias con 12, 14, 16 horas de diferencia. Simplemente sé que no voy a ver a mi esposo. Nos pasaremos de largo en el pasillo".

Pero en general, es un trabajo divertido.

"Tenemos lectores en lugares donde nunca pensamos que habría gente interesada", dijo Kelley. "Hay como 200 países que han leído el blog".

También ha lanzado los sitios hermanos What Meghan Wore y What Kate’s Kids Wore , que sigue lo que llevan puesto la duquesa de Sussex y los hijos de Catalina.

Alicia Rancilio reportó desde Nueva York. Rudy Estrada contribuyó desde Washington.

