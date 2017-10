Critican a Spacey por desviar la atención diciéndose gay

NUEVA YORK (AP) — Fue una disculpa que logró desatar aún más ira.

La declaración de arrepentimiento de Kevin Spacey tras ser denunciado de intentar seducir al entonces niño actor Anthony Rapp ha generado respuestas negativas al decidir el actor ganador de dos Oscar salir del clóset, llevando a muchos a cuestionar el momento en que lo hizo y acusándolo de tratar de cambiar el tema.

"Kevin Spacey realmente trató de tirar a toda la comunidad LGBT bajo un autobús y llamarlo solidaridad en un esfuerzo por cubrir sus propias fallas personales", escribió el activista por los derechos civiles DeRay Mckesson en Twitter.

Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva del grupo por los derechos de los gay GLAAD, dijo en un comunicado que la historia era realmente sobre los avances sexuales no deseados hacia Rapp, no sobre la sexualidad de Spacey. "Las salidas no deben usarse como un desvío de alegatos de abuso sexual", señaló.

La controversia comenzó cuando Rapp dijo a BuzzFeed News que estaba en una fiesta privada en el apartamento de Spacey en 1986 cuando el actor de entonces 26 años, que estaba ebrio, lo cargó, lo colocó en su cama y se le echó encima. Rapp, que tenía 14 años, logró zafarse y salió ileso del incidente.

Spacey respondió en Twitter diciendo que no recuerda el supuesto encuentro pero que si actuó como Rapp alega, "le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado".

El astro de "House of Cards" entonces dijo que la historia de Rapp lo "alentó" a abordar antiguos rumores sobre su sexualidad. Escribió que ha tenido relaciones románticas tanto con hombres como con mujeres en el pasado pero que ahora vive "como un hombre gay" y quería ser honesto para poder examinar su "propio comportamiento". Representantes de Spacey no respondieron solicitudes de comentarios el lunes.

La declaración de dos párrafos, una disculpa en el primero por el abuso supuestamente ocurrido hace 31 años y una declaración de su homosexualidad en el segundo, fue vista por muchos como un momento inapropiado para abordar su sexualidad. Peor aún, el actor pareció establecer una conexión entre ser gay y abusar sexualmente de menores.

"¡Uno no 'elige' esconderse bajo el arcoiris!", la comediante Wanda Sykes, miembro de la comunidad the LGBT, escribió en Twitter. El comediante Billy Eichner también criticó la movida: "Kevin Spacey acaba de inventar algo que no existía: un mal momento para salir del clóset".

La denuncia de Rapp llega semanas después de que docenas de mujeres se pronunciaran para acusar al magnate del cine Harvey Weinstein de acoso o abuso sexual, desatando señalamientos similares en la industria. De hecho, Rapp citó a las muchas acusadoras de Weinstein como la razón por la cual decidió hablar de su encuentro con Spacey.

"Di a conocer mi historia, apoyado en los hombros de las muchas mujeres y hombres valientes que se han pronunciado para arrojar una luz y con suerte hacer una diferencia, como ellos lo han hecho por mí", escribió en Twitter. Rapp, quien protagonizó el musical de Broadway "Rent", trabaja actualmente en la serie televisiva "Star Trek: Discovery".

Muchas figuras de Hollywood salieron en su apoyo, incluido su compañero de reparto en "Star Trek: Discovery" Wilson Cruz y la actriz Rose McGowan, una de las principales voces contra el acoso sexual en Hollywood, quien dijo refiriéndose a Spacey: "Es tu turno de llorar".

El exguionista de "House of Cards" Beau Willimon, quien funge como presidente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en la costa este, llamó la historia de Rapp "profundamente preocupante".

En una declaración obtenida por The Associated Press, Willmon dijo: "Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en 'House of Cards', no atestigüé ni estuve al tanto de ningún comportamiento inapropiado dentro o fuera del plató. Dicho esto, me tomo reportes de este tipo de conducta con seriedad y esta no es la excepción. Lo lamento por el señor Rapp y apoyo su valentía".

