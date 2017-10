Cronología de acusaciones contra Harvey Weinstein

NUEVA YORK (AP) — Una cronología de las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, quien niega haber incurrido en cualquier conducta sexual incorrecta con alguna mujer.

— 1984: Tomi-Ann Roberts, una aspirante a actriz de 20 años, se reúne con Weinstein en su habitación de hotel en Nueva York para hablar sobre una película. Weinstein está desnudo en la bañera y le pide a Roberts que le muestre sus senos, según contó ella al New York Times. Roberts se fue de la habitación.

— 1988: Lisa Rose, una asistente de entonces 22 años en la oficina de Miramax en Londres, es enviada a trabajar por un día en el hotel Savoy y mientras está sola en una suite con Weinstein, él le pide que le dé un masaje argumentando que otros lo han hecho, dijo a la BBC. Ella sale inmediatamente.

— Cerca de 1990: La actriz británica Kate Beckinsale, de 17 años, llega para reunirse con Weinstein en el hotel Savoy en Londres y en la recepción le indican que vaya a la habitación del productor. Él abre la puerta con su bata de baño y le ofrece alcohol, escribió en Instagram. Ella le dice a Weinstein que tiene que ir a la escuela al día siguiente y se va. Unos años después Beckinsale dijo que Weinstein le preguntó si él se había insinuado en el hotel de Londres y aparentemente no él no lo podía recordar.

— Principio de la década de 1990: La actriz Rosanna Arquette, de unos 30 años, pasa por el hotel Beverly Hills para recoger el guion de una película que le daría Weinstein. Cuando llega el productor está en el baño y le pide un masaje, dijo a la revista New Yorker y al New York Times.

—Principio de la década de 1990: Louise Godbold, de 28 años que buscaba una pasantía en la industria cinematográfica, recorre las nuevas oficinas de Weinstein en Nueva York cuando él la lleva a una sala de juntas vacía, le suplica que le dé un masaje y coloca sus manos sobre los hombros de ella mientras ella se movía para salir, escribió en el sitio de la organización por la salud mental de los niños ACEs Connection.

— 1991: Laura Madden trabajaba para Weinstein. El productor le pide que le de masajes en hoteles de Dublín y Londres, dijo al New York Times.

— 1993: La actriz Katherine Kendall, de 23 años, llega al apartamento de Weinstein en Nueva York para una junta de negocios y él sale del baño en bata, después desnudo, comienza a perseguirla por el cuarto y a pedirle que le muestre sus pechos, dijo al New York Times. Ella dijo que rechazó sus insinuaciones.

— 1994: La actriz Gwyneth Paltrow, de 22 años, es llamada a la suite de Weinstein en el hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión, donde ella se niega a darle un masaje, dijo al New York Times. Paltrow se lo dijo a su entonces novio Brad Pitt, quien confrontó a Weinstein poco después.

— 1995: Liza Campbell, una artista británica y escritora de unos 35 años, llega para reunirse con Weinstein en el hotel Savoy en Londres, pero en vez de eso él le pide que ese bañe con él mientras se quita la ropa, escribió ella en el Sunday Times de Londres. Ella se va inmediatamente.

— Septiembre 1995: La actriz Mira Sorvino, de 27 años, en el Festival Internacional de Cine de Toronto se reúne con Weinstein en su habitación de hotel donde él le da un masaje en los hombros y la persigue haciendo que ella se retire, dijo al New Yorker. Semas después, agregó Sorvino, Weinstein aparece en su apartamento de Nueva York después de la medianoche y ella lo convence de irse diciéndole que su novio está por llegar.

— 1996: La actriz francesa Judith Godreche, de 24 años, asiste a una junta con Weinstein y una ejecutiva de Miramax en el Hotel du Cap-Eden-Roc en la Riviera francesa, dijo al New York Times. La ejecutiva se va y Godreche va con Weinstein a su habitación de hotel para hablar de una película en la que estaban trabajando. Después de que Godreche se niega cuando Weinstein le pide un masaje, él jala del suéter de ella y ella se va.

— 1997: La actriz Ashley Judd, de casi 30 años, llega a un hotel en Beverly Hills para desayunar con Weinstein y ahí se entera que su reunión será en la suite de Weinstein. Ella se niega cuando él le sugiere que le dé un masaje, le sobe los hombros y lo vea bañarse, dijo al New York Times. Judd habló después sobre el incidente con la revista Variety sin nombrar a Weinstein.

— 1997: La actriz Rose McGowan, de 23 años, llega a un acuerdo legal con Weinstein tras un encuentro en una habitación de hotel durante el Festival de Cine de Sundance en Utah, según un documento judicial revisado por el New York Times. El jueves McGowan tuiteó "HW me violó" y confirmó al Hollywood Reporter que se refería a Weinstein.

— 1997: Asia Argento, una actriz y directora italiana de entonces 21 años, llega a lo que cree que será una fiesta de Miramax en una habitación en el Hotel du Cap-Eden-Roc en la Riviera francesa, pero sólo Weinstein está ahí, dijo al New Yorker. Después de ir al baño él regresa en bata y le pide un masaje. Argento le da un masaje y Weinstein le abre las piernas y le hace sexo oral a pesar de que ella se niega, dijo. Agregó a la revista que tuvieron relaciones consensuales los años siguientes.

— 1997: La modelo Zoe Brock, de 23 años, es perseguida por un desnudo Weinstein, ella se encierra en el baño de la suite de él en el Hotel du Cap-Eden-Roc en la Riviera Francesa, escribió en un mensaje a Medium.com. Ella lo convence de que se vista y le permita pasar la noche en su suite en el Hotel Majestic. Se va al amanecer antes de que Weinstein regrese.

— Cerca de 1997: Claire Forlani, una actriz inglesa de 25 años, asiste a dos reuniones con Weinstein en el hotel Peninsula Beverly Hills y a tres cenas en las que Weinstein sugirió masajes y habló sobre las actrices con las que se había acostado, escribió en Twitter. Forlani lo evitó y se fue en cada ocasión.

— 1998: Zelda Perkins, una asistente de 25 años en Londres, confronta a Weinstein por declaraciones en habitaciones de hotel que ella considera inapropiadas y sobre el trato que da a otra empleada, dijeron sus excompañeros de trabajo al New York Times.

— Finales de la década de 1990: La actriz Angelina Jolie, que entonces tenía unos 20 años, rechaza las insinuaciones de Weinstein en una habitación de hotel, escribió en un correo electrónico al New York Times.

— Finales de la década de 1990: La actriz Tara Subkoff, de unos 25 años, asiste a la fiesta tras el estreno de una película en la que Weinstein la obliga a sentarse en sus piernas y siente la erección del productor, dijo a Variety. Después de que Subkoff se levantó de las piernas de Weinstein, él dijo cosas que hicieron que ella se riera en la cara de Weinstein. Subkoff se fue de la fiesta.

— 2000: La actriz Melissa Sagemiller, de unos 25 años, filma en Toronto cuando es invitada a la habitación de Weinstein en un hotel para hablar sobre el guion de una película, dijo al HuffPost. Weinstein lleva puesta una bata y le ofrece bebidas, le pide un masaje y dice que necesita ducharse. Cuando Sagemiller está por irse él bloquea la puerta y le pide que lo bese y dice que otras actrices lo han besado.

— Comienzo de la década del 2000: La actriz Heather Graham, de unos 30 años, escucha a Weinstein mientras hablan sobre guiones de películas, el productor le dice que tiene un acuerdo con su esposa que le permite acostarse con quien quiera cuando esté de viaje, escribió en Graham en Variety.

—Comienzo de la década del 2000: La actriz británica Romola Garai, de 18 años, llega a lo que cree que será una entrevista de trabajo en el hotel Savoy de Londres, le piden que vaya al hotel de Weinstein, donde él la espera en una bata de baño, dijo al Guardian.

— 2003: Dawn Dunning, aspirante a actriz de 24 años, es invitada a una comida en un hotel de Nueva York pero tras llegar le dicen que vaya a la suite de Weinstein donde él está usando una bata, dijo al New York Times. Weinstein dijo que te él tenía contratos para tres películas pero que sólo le dejaría trabajar en ellas bajo la condición de que tuvieran sexo, dijo Dunning. Ella se fue rápidamente.

— Cerca de 2003: La actriz Minka Kelly, un día después de reunirse con Weinstein en una fiesta de la industria, lo rechaza cuando él le pide que tengan una junta en su habitación de hotel, en vez de eso pide reunirse con Weinstein y a una asistente femenina al día siguiente en un restaurante de hotel, escribió en Instagram. Cuando la asistente se va de la mesa, Weinstein presume de los beneficios que tendría si Kelly fuera su novia, dijo. Cuando ella dice que prefiere que su relación sea profesional, él dice que confía que ella no le contará a otros sobre su plática.

— 2004: Lucia Evans, quien entonces se llamaba Lucia Stoller, una estudiante de universidad y aspirante a actriz, es abordada por Weinstein en el club Cipriani Upstairs en Nueva York y acepta una invitación para reunirse con una ejecutiva de casting de Miramax, pero es llevada a una oficina donde está sola con Weinstein y él la obliga a que le haga sexo oral, dijo al New Yorker. Weinstein comenzó a llamarle de madrugada, dijo. La experiencia hizo que tuviera problemas alimenticios, afectó su rendimiento académico, arruinó sus relaciones e hizo que sus compañeros de piso temieran que se suicidara.

— Cerca del 2004: La actriz francesa Lea Seydoux, de entonces unos 20 años, evita los intentos de Weinstein por besarla en su habitación de hotel después de que él flirteó con ella en un desfile de modas, escribió en el Guardian.

— Cerca del 2007: La presentadora de televisión Lauren Sivan, 28, se reúne con Weinstein y otros en el restaurante Cipriani de Nueva York antes de ir al club Socialista, donde recorren un restaurante y Weinstein le pide a dos empleados de cocina que se vayan, intenta besar a Sivan, se exhibe y se masturba mientras le corta el paso a ella, dijo al HuffPost.

— 2008: Louisette Geiss, quien entonces trabajaba como actriz y guionista, le presenta su guion a Weinstein durante un el Festival de Cine de Sundance en Utah, cuando Weinstein se cambia a una bata de baño, entra a la bañera y le pide a Geiss que vea como se masturba, dijo ella durante una conferencia de prensa esta semana.

— 2008: Sarah Ann Masse, quien entonces era una aspirante a actriz, comediante y guionista, llega a la casa de Weinstein en Connecticut a una entrevista para trabajar como niñera de sus tres hijos, y es recibida por Weinstein en ropa interior, dijo a Variety. Al final de la entrevista Weinstein la abraza fuerte y le dice que la ama. Masse dijo que una asistente le llamó después para decirle que Weinstein decidió no contratarla como niñera porque era actriz.

— 2010: La actriz francesa Emma de Caunes, de 34 años, visita la habitación de Weinstein en el Hotel Ritz en París para recibir un guion, dijo al New Yorker. Weinstein sale del baño desnudo y con una erección, le pide que se acueste en la cama. De Caunes se retiró rápidamente.

— Enero 2011: La actriz Jessica Barth, de unos 30 años, llega al hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de negocios con Weinstein, cuando él le pide por teléfono que vaya a su habitación, dijo al New Yorker. Cuando está ahí Weinstein le exige un masaje desnudo en su cama y ella se va, dijo.

— Cerca del 2010: La modelo y actriz británica Cara Delevingne, de unos 20 años, recibe una llamada de Weinstein en la que él le pregunta si se ha acostado “con las mujeres con las que se me veía en los medios”, escribió en Instagram. También le dice que su orientación sexual podría limitar las posibilidades de su carrera. Un año o dos después en un hotel Weinstein presume sobre dormir con actrices y le pide a Delevingne que bese a una mujer además, de tratar de besar a Delevingne cuando trata de irse, dijo. La modelo escribió que se arrepintió de aceptar después un papel en una película producida por Weinstein.

— Diciembre de 2014: Emily Nestor, recientemente contratada como empleada temporal, se reúne con Weinstein en el hotel Peninsula Beverly Hills, donde él le promete ayudarla en su carrera su accede a tener sexo, dijo al New Yorker, y a compañeros de trabajo en versiones reportadas por el New York Times. Sus compañeros de trabajo en The Weinstein Co. notificaron a los ejecutivos de la empresa sobre las acusaciones de Nestor.

— Marzo 2015: Ambra Battilana Gutierrez, una modelo y actriz italiana de 22 años, llega a la oficina de Weinstein en Nueva York para una reunión de trabajo y poco después llama a la policía diciendo que Weinstein le tocó los pechos y puso sus manos bajo su falda. Al día siguiente Gutierrez usa un micrófono de la policía de Nueva York y se reúne con Weinstein en un bar. El fiscal de distrito concluye que no hay suficientes elementos para continuar con la investigación.

— 2015: Lauren O'Connor, de 28 años, quien trabaja buscando materiales literarios, ejecutiva de producción y es colega de un empleado no revelado de The Weinstein Co., es supuestamente acosada por un desnudo Weinstein. Ella envía un correo detallando el incidente a ejecutivos, reportó New York Times.

