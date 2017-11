David Cassidy padece falla hepática y renal

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — David Cassidy, protagonista de la serie televisiva "La familia Partridge", fue hospitalizado en Florida con falla en varios órganos.

Su representante JoAnn Geffen le dijo el sábado a The Associated Press que el actor y cantante está en un hospital del área de Fort Lauderdale con falla hepática y renal. Indicó también que se encuentra en una habitación privada, consciente y rodeado de sus familiares. Geffen señaló que no hay nada “inminente” en su estado de salud, y que los médicos esperan “mantenerlo lo mejor que puedan hasta que puedan encontrar otro hígado”.

Cassidy, de 67 años, dijo este año que estaba luchando contra la pérdida de memoria, y también anunció que pondría fin a su carrera de medio siglo.

Es hijastro de Shirley Jones, actriz y también estrella de "La familia Partridge".