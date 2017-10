635x357 Desaparece columna “Ask A Mexican”. RUSSELL CONTRERAS (Associated Press)

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — La columna satírica semanal “Ask A Mexican” sobre latinos en Estados Unidos que llegó a publicarse en más de una treintena de diarios alternativos en Estados Unidos llegará a su final.

El fundador de la columna, Gustavo Arellano, dijo a The Associated Press el lunes que la última entrega de la publicación humorística aparecerá en internet para el semanario Alibi de Albuquerque. La columna no aparecerá en el OC Weekly de Fountain Valley, California, donde surgió en 2004.

La medida llega después de que Arellano renunció del OC Weekly este mes pues se negó a una solicitud del propietario del periódico, Duncan McIntosh, para despedir a la mitad del personal que trabaja para la publicación.

Arellano dijo que el OC Weekly es propietario de la columna y se negó a la oferta de seguir trabajando como contratista.

McIntosh no respondió a un correo electrónico enviado por The Associated Press para conocer sus comentarios al respecto.

La columna logró llamar la atención a nivel nacional por pedir a los lectores que enviaran preguntas a Arellano sobre inmigrantes mexicanos y ciudadanos de ascendencia mexicana.

Las preguntas iban de por qué los inmigrantes estacionan sus autos en los jardines a por qué los mexico-estadounidenses en Texas usan queso amarillo para sus platillos

Arellano respondía con historia y humor, aunque también retaba los estereotipos de los latinos.

“‘Ask a Mexican’ era mi manera de confrontar el racismo que los estadounidenses han infligido a mi cultura por más de 150 años”, dijo Arellano. “Para mí no era suficiente con gritar y protestar, necesitaba hacerlo con estadísticas y humor”.

Arellano se convirtió en uno de los pocos columnistas latinos en un país donde los hispanos siguen siendo minoría en las redacciones. Una encuesta publicada este mes por la Sociedad Estadounidense de Editores de Noticias, por ejemplo, encontró que menos de 6% del personal en las redacciones es latino.

En medio de la reducción de semanarios, personal y espacio para publicar el número de diarios que incluía la columna cayó a cinco este mes. Aun así seguía siendo popular en internet. Arellano a veces respondía preguntas a través de vides e incluso retaba los estereotipos de los propios latinos contra otros grupos étnicos o de preferencias sexuales diferentes.

Alexandro Jose Gradilla, profesor de estudios chicanos en la Universidad de California en Fullerton, dijo que Arellano presentó una nueva perspectiva en los medios para los latinos que buscaba abarcar las contradicciones de ser latino en Estados Unidos.

“No usaba representaciones heroicas ni tampoco bellas o impecables”, dijo. En vez de eso “Arellano hablaba sobre la gente y la identidad que tienen con todo el desorden que es parte de la experiencia”.

