Discurso de Dylan por Nobel se asemeja a texto de SparkNotes

LOS ANGELES (AP) — El olor a plagio está soplando en el viento hacia Bob Dylan.

Algunas frases de su discurso por el premio Nobel son muy similares a las que aparecen en un resumen de "Moby Dick" que se encuentra en SparkNotes, un servicio online muy conocido por los estudiantes modernos que buscan atajos y por los docentes que tratan de atraparlos.

La saga comenzó cuando el escritor Ben Greenman apuntó en su blog el 6 de junio que Dylan aparentemente había inventado una cita de "Moby Dick", obra que Dylan analizó en su discurso junto con letras del cantautor de rock Buddy Holly y los clásicos de la literatura "La odisea" y "Sin novedad en el frente".

Entonces Andrea Pitzer, una periodista de Slate, indagó la supuesta cita y escribió el martes que no estaba en "Moby Dick", pero que se parecía mucho a una en el resumen del libro de SparkNotes.

La cita de Dylan: "Algunos hombres que sufren lesiones son guiados a Dios, otros son guiados a la amargura".

La de SparkNotes: "Alguien cuyas pruebas lo han guiado hacia Dios en lugar de la amargura".

Pitzer terminó por encontrar, y The Associated Press ha verificado, otros 20 calcos y frases del "Moby Dick" de SparkNotes. La escritora no citó ejemplos de los otros dos libros mencionados por Dylan, y la AP no encontró ninguno.

Los casos hallados por Pitzer no son tan obvios o explícitos; no hay oraciones textuales, solo frases idénticas o similares.

Otros ejemplos:

— Dylan: "Moby ataca una vez más, embistiendo el Pequod y hundiéndolo. Ahab se enreda en las líneas del arpón y es arrojado de su bote a la tumba de agua".

— SparkNotes: "Moby Dick embiste el Pequod y lo hunde. Ahab es entonces atrapado por una línea del arpón y arrojado de su bote de arponeros a su muerte".

— Dylan: "La tripulación de la nave está compuesta de hombres de distintas razas".

— SparkNotes: "...una tripulación compuesta de hombres de muchos países y razas diferentes".

Dylan y voceros de SparkNotes y la Academia Sueca, que otorga los premios Nobel, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

___

Los corresponsales de AP Jan M. Olsen en Copenhague, Dinamarca, e Hillel Italie en Nueva York contribuyeron a este despacho.