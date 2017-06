Discurso de Dylan por Nobel se asemeja a texto de SparkNotes

LOS ANGELES (AP) — El olor a plagio está soplando en el viento hacia Bob Dylan.

Algunas frases de su discurso por el premio Nobel son muy similares a las que aparecen en un resumen de "Moby Dick" que se encuentra en SparkNotes, un servicio online muy conocido por los estudiantes modernos que buscan atajos y por los docentes que tratan de atraparlos.

La saga comenzó cuando el escritor Ben Greenman apuntó en su blog el 6 de junio que Dylan aparentemente había inventado una cita de "Moby Dick", obra que Dylan analizó en su discurso junto con letras del cantautor de rock Buddy Holly y los clásicos de la literatura "La odisea" y "Sin novedad en el frente".

Entonces Andrea Pitzer, una periodista de Slate, indagó la supuesta cita y escribió el martes que no estaba en "Moby Dick", pero que se parecía mucho a una en el resumen del libro de SparkNotes.

La cita de Dylan: "Algunos hombres que sufren lesiones son guiados a Dios, otros son guiados a la amargura".

La de SparkNotes: "Alguien cuyas pruebas lo han guiado hacia Dios en lugar de la amargura".

Pitzer terminó por encontrar, y The Associated Press ha verificado, otros 20 calcos y frases del "Moby Dick" de SparkNotes. La escritora no citó ejemplos de los otros dos libros mencionados por Dylan, y la AP no encontró ninguno.

Los casos hallados por Pitzer no son tan obvios o explícitos; no hay oraciones textuales, solo frases idénticas o similares.

Otros ejemplos:

— Dylan: "Moby ataca una vez más, embistiendo el Pequod y hundiéndolo. Ahab se enreda en las líneas del arpón y es arrojado de su bote a la tumba de agua".

— SparkNotes: "Moby Dick embiste el Pequod y lo hunde. Ahab es entonces atrapado por una línea del arpón y arrojado de su bote de arponeros a su muerte".

— Dylan: "La tripulación de la nave está compuesta de hombres de distintas razas".

— SparkNotes: "...una tripulación compuesta de hombres de muchos países y razas diferentes".

Dylan y voceros de SparkNotes y la Academia Sueca, que otorga los premios Nobel, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Pero cuando la vocera de la Academia Sara Danius publicó la versión sueca del discurso de Dylan en su blog el 7 de junio, lo describió como "hermoso" y escribió que "el discurso es retóricamente completo".

La AP le preguntó a tres profesores de literatura si retarían a sus estudiantes por hacer algo similar y todos dijeron que sí, no por plagio sino por usar el equivalente moderno de Cliff's Notes.

"Un estudiante de secundaria sería escarmentado", dijo Joseph Vásquez, quien enseña inglés en la Escuela Secundaria Rosemead en California, "porque debió haber hecho la lectura, y la proximidad del texto sugiere que no leyó la obra sino SparkNotes".

Dylan ha sido acusado de copiar líneas de viejos artistas para sus canciones en el pasado, aunque muchos admiradores dicen que esto es un simple reflejo de la apropiación común del ambiente folk y del blues en los que se inspira. A principios de su carrera, usó la melodía de la canción de esclavos "No More Auction Block for Me" para su clásico de protesta "Blowin' in the Wind". Desde entonces ha hecho uso de otro material, a veces extensamente, en obras que van desde sus pinturas hasta su libro de memorias "Crónicas: Volumen 1".

"No es nada nuevo que el señor Dylan se inspire en una obra preexistente para crear algo más", dijo Steven Weinberg, un abogado de derechos de autor y músico, en un email a la AP. "Los compositores, incluido Dylan, han estado tomando elementos de otras obras literarias para crear frases pop por años. Consideren el amplio uso de Led Zeppelin de las obras clásicas de Tolkien en muchas de sus canciones".

Weinberg agregó que la "sorpresa aquí es que en lugar de tomar prestado de la literatura clásica, el señor Dylan haya sacado su 'inspiración' esta vez de una hoja de repaso. Pero eso tampoco debería causar asombro. Hasta John Lennon era conocido por usar cosas tan ordinarias como un recorte de periódico o un anuncio de circo para engalanar sus letras".

Dylan grabó su discurso de 26 minutos en Los Ángeles y se lo envió a la Academia Sueca, que lo calificó como "extraordinario" y "elocuente" en un comunicado de prensa el 5 de junio. El discurso era un requisito para que el ganador del Nobel de Literatura cobrara las 8 millones de coronas suecas (922.000 dólares) que conlleva el reconocimiento.

Su nombramiento en octubre generó controversia porque un premio reservado a los más grandes novelistas y poetas haya ido a una estrella de rock. Dylan se tomó semanas antes de reconocer públicamente el galardón, no asistió a la ceremonia de premiación en diciembre en Estocolmo y dejó a muchos preguntándose si llegaría a proporcionar el tradicional discurso.

Los corresponsales de AP Jan M. Olsen en Copenhague, Dinamarca, e Hillel Italie en Nueva York contribuyeron a este despacho.