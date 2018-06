635x357 EEUU: Celebridades se pronuncian contra política fronteriza. MARK KENNEDY (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El ícono de la música country Willie Nelson invitó al presidente Donald Trump a reunirse con él en uno de los centros de detención en la frontera Estados Unidos-México para entender mejor lo que sucede. Su llamado es el intento más reciente de un famoso por poner fin a la política del gobierno de separar familias en los cruces fronterizos.

John Legend y su esposa Chrissy Teigen donaron un millón de dólares a la American Civil Liberties Union. Ellen DeGeneres tuiteó un enlace a grupos que luchan contra esta política. Y Kate Walsh exhortó a los críticos a que llamen a sus senadores y exijan un cambio.

Las separaciones derivan de una política que entrega a quienes intentan ingresar al país de manera ilegal a la justicia criminal. El presidente Trump ha defendido la política, que ha separado a casi 2.000 niños inmigrantes de sus padres.

Estrellas como Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Alyssa Milano, Mark Hamill, Lin-Manuel Miranda, Judd Apatow, Kumail Nanjiani, Piper Perabo y Common la han criticado. Oprah Winfrey escribió a sus 42,7 millones de seguidores: "Bebés arrancados de sus padres. ¡No puedo tolerarlo!".

Los llamados de los famosos llegan unas semanas después de que la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian visitó la Casa Blanca para pedir el indulto de una mujer que cumple cadena perpetua por delitos de drogas. Trump perdonó a la mujer.

Nelson tuiteó el lunes un mensaje al presidente pidiéndole que lo acompañe a visitar los centros "para comprender mejor lo que está pasando ahí". El publicista de Nelson confirmó que el cantante country de 85 años escribió el tuit, que se publicó desde la cuenta de su esposa Annie.

En un comunicado a Rolling Stone la semana pasada, Nelson fue aún más crítico al decir que "los cristianos en todas partes deben estar indignados". Citó la letra de la canción "Living in the Promiseland" (Viviendo en la tierra prometida), de su álbum de 1986 "The Promiseland".

Jennifer Nettles, otra artista country, tuiteó el martes: "Hablando de fronteras, sí creo que la gente amorosa sabe que a pesar de las políticas, hay algunas líneas que no se cruzan. Proteger a los niños parece ser una en la que todos podemos estar de acuerdo".

Tony Kushner, dramaturgo laureado con los premios Tony y Pulitzer, también sumó su voz al esfuerzo al calificar la política como "monstruosa" y decir que está "impactado" de ver cómo Estados Unidos la implementa.

"Nunca pude haber imaginado un momento en que el gobierno federal se dedique a meter a niños en jaulas, separarlos de sus familias, y realmente participar en violaciones de derechos humanos de naturaleza criminal", dijo Kushner a The Associated Press el lunes por la noche.

