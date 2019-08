635x357 Eataly corta relación con el chef Mario Batali . The Associated Press

BOSTON (AP) — El chef Mario Batali, cuya carrera se vio afectada por acusaciones de una conducta sexual inapropiada, ya no es accionista de la cadena de mercados de productos italianos Eataly que llegó a promover fuertemente.

Chris Giglio, vocero de Eataly USA, dijo a The Associated Press el viernes que la empresa adquirió la participación minoritaria de Batali, con lo que ha terminado formalmente su relación. Batali no ha estado involucrado directamente con Eataly desde diciembre de 2017, dijo Giglio.

Batali, conocido por sus Crocs naranja y su cola de caballo pelirroja, se declaró inocente a un cargo por besar y toquetear a la fuerza a una mujer en un restaurante de Boston en 2017. La próxima audiencia del caso está programada para el 30 de agosto.

Eataly USA tiene varios locales, incluyendo su principal establecimiento en Manhattan. Batali, quien también es conocido por aparecer en programas televisivos, ha renunciado igualmente a su participación financiera en todos sus restaurantes, terminado una asociación de 20 años con Joe Bastianich.