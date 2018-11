635x357 Escritor mexicano Fernando del Paso muere a los 83 años. BERENICE BAUISTA (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El novelista, ensayista y poeta mexicano Fernando del Paso, autor de “Noticas del imperio” y laureado con el Premio Cervantes, falleció el miércoles. Tenía 83 años.

La Universidad de Guadalajara, de cuya biblioteca Del Paso fue director, informó el deceso sin dar una causa de muerte.

José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica, casa editorial de Del Paso, expresó sus condolencias a la familia del autor en Twitter: “Mi más sentido pésame a (su esposa) Socorro y a toda su familia por la muerte de nuestro querido Fernando del Paso, uno de los narradores más emblemáticos de nuestro tiempo, autor de grandes obras maestras”.

A lo largo de su vida, Del Paso tuvo múltiples problemas de salud: lo operaron de las adenoides, tuvo infartos cerebrales, apendicitis, hernias, tumores benignos, cirugías a corazón abierto, un stent en la arteria femoral, entre otros. Por eso cuando recibió en 2016 en Alcalá de Henares el Premio Miguel de Cervantes, el máximo galardón de la literatura en lengua castellana, relató con humor en su discurso su afán por asistir a la ceremonia:

“Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio me dijo, ‘pero hombre, ¿así va usted a ir a España?”. Y yo le contesté, ‘yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en avión de ruedas’”.

En ese discurso relató su primera zambullida en los clásicos de la literatura, gracias a la biblioteca de un tío suyo que nadie leía. También elogió a los autores que lo influyeron, como Benito Pérez Galdós, Camilo José Cela, Borges, Sor Juana Inés de la Cruz, Tirso de Molina y Lope de Vega. Pero sobre todo aprovechó para denunciar la situación de violencia en México.

“Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, lo abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”, dijo el autor.

Del Paso escribió poesía, literatura para niños y obras de teatro. Pero sin duda sus libros esenciales son la trilogía conformada por “José Trigo”, “Palinuro de México” y “Noticias del imperio”.

“José Trigo” (1966) era para Del Paso un reflejo de su obsesión por el lenguaje y su fascinación por la mitología náhuatl. De “Palinuro de México” (1977) decía que era una especie de “autobiografía inventada”, de sus años de infancia y adolescencia. “Noticias del imperio” (1987), en tanto, presentaba un melodrama que lo intrigaba desde pequeño: la de un emperador austriaco fusilado en México y su esposa, una emperatriz belga que murió loca décadas después.

Reconocido por su melena canosa y sus trajes de colores llamativos, Del Paso estudió economía y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue diplomático en Gran Bretaña y Francia, donde también trabajó para la BBC y Radio France Internationale.

Nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1935 y desde hacía décadas vivía en Guadalajara. También es autor de “Viaje alrededor del Quijote” (2004), “Sonetos de lo diario” (1958), “Linda 67: Historia de un crimen” (1995) y “Cuentos dispersos” (1999).

Además del Cervantes fue distinguido con premios que incluyen el Rómulo Gallegos en 1982 y el FIL de Literatura en 2007.

Le sobreviven su esposa Socorro Gordillo, sus hijos Fernando, Alejandro, Adriana y Paulina, así como nietos y bisnietos.