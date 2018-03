Exasistente de Weinstein trató de detenerlo en 1998

LONDRES (AP) — Una antigua asistente de Harvey Weinstein dijo que trató de evitar que el productor de Hollywood abusara de mujeres hace dos décadas, cuando le hizo firmar un acuerdo legal que lo obligaba a buscar terapia y corregir su conducta.

Zelda Perkins renunció a la productora de Weinstein en 1998, junto con una colega que acusó al empresario de tratar de violarla.

Como parte del acuerdo, Perkins firmó un acuerdo de confidencialidad que a su vez comprometía a Weinstein a asistir a terapia y obligaba a la empresa a actuar si éste volvía a pagar para tapar sus supuestos delitos.

"No tengo idea de si alguna de las obligaciones se cumplió”, dijo Perkins el martes a The Associated Press.

Perkins testificará el miércoles ante legisladores británicos que investigan acoso sexual en lugares de trabajo.