635x357 Exclusiva AP: Alto editor de chismes es acusado de abuso. JAKE PEARSON y JEFF HORWITZ (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El editor en jefe de National Enquirer, Us Weekly y otras conocidas publicaciones de chismes y farándula describió abiertamente a sus parejas sexuales en la sala de redacción, discutió las vidas sexuales de sus empleadas y obligó a mujeres a ver o escuchar material pornográfico, dijeron antiguos empleados a The Associated Press.

Así se comportaba Dylan Howard, actual director de contenido de American Media Inc. (AMI), cuando dirigía la oficina de la compañía en Los Ángeles, según hombres y mujeres que trabajaron allí. Los exempleados dijeron que Howard se puso a sí mismo el apodo de "Dildo", un juguete sexual con forma fálica. Su conducta llevó a una investigación interna en el 2012 realizada por un asesor externo, y los exempleados dijeron que después de eso dejó de trabajar en la oficina de Los Ángeles.

Howard renunció poco después de que se completara el reporte, pero la compañía volvió a contratarlo un año después, con un ascenso que lo llevó directamente a la sede de la empresa en Nueva York. No estuvo claro si Howard enfrentó alguna medida disciplinaria por las acusaciones. La AP no está al tanto de ninguna denuncia de acoso sexual relacionada con Howard desde que fue recontratado.

La AP habló con 12 exempleados que sabían de la investigación, aunque no todos conocían cada detalle. El investigador externo contratado para examinar las quejas sobre el comportamiento de Howard también confirmó a la AP que completó el reporte.

En una breve entrevista telefónica, Howard calificó las afirmaciones de los exempleados como "infundadas".

Un abogado de American Media confirmó el martes que un investigador externo fue contratado para revisar las quedas de dos empleadas por el comportamiento de Howard.

El abogado, Cam Stracher, dijo que la investigación no mostró ninguna ofensa seria. Confirmó que una empleada se quejó de que Howard dijo que quería crear una cuenta de Facebook para su vagina, pero que Howard dijo que eso nunca había ocurrido.

"Se determinó que hubo un poco de lo que llamaría hacer payasadas fuera de la oficina, ir a bares y cosas que no son poco comunes en el negocio de los medios de comunicación", dijo Stracher. "Pero nada de eso llegó al nivel de acoso que requeriría su despido".

American Media publica el National Enquirer, RadarOnline, Star y otras publicaciones y cibersitios de chismes sobre celebridades. En marzo la compañía adquirió a la revista Us Weekly según reportes por 100 millones de dólares, impulsando significativamente su número de lectoras.

En su trabajo, Howard supervisa esas salas de redacción.

El vocero de AMI Jon Hammond describió a las dos empleadas que se habían quejado formalmente sobre Howard como "contrariadas".

"La investigación describió un ambiente donde los empleados se mezclaban socialmente afuera de la oficina — a veces en bares — pero no encontró sustento a las denuncias de acoso hechas por dos demandantes", dijo Hammond en un email.

La mayoría de los exempleados hablaron con la AP a condición de anonimato porque habían firmado acuerdos de confidencialidad, a veces como parte de paquetes de indemnización.

Dos exempleadas, una de ellas una gerente senior y otra una reportera en la oficina de Los Ángeles, aceptaron ser identificadas públicamente al hablar sobre la conducta de Howard.

"Ese comportamiento que Dylan mostró, su manera de ser y el modo en que la compañía lidió con eso, pienso que debe hacerse público porque es completamente inaceptable", dijo Maxine "Max" Page, una ex editora senior en RadarOnline. Se quejó con el departamento de recursos humanos sobre el comportamiento de Howard en nombre de dos reporteras.

Un exeditor senior recordó que Howard afirmó erróneamente durante una reunión en la sala de prensa que una de las reporteras había tenido relaciones sexuales con una fuente periodística y la elogió por eso, diciendo que tenía que hacer "lo que fuera necesario" para conseguir la historia.

"Él la exhortó a tener sexo con gente a cambio de información", dijo el editor.

La mujer de la que habló Howard confirmó ese y otros incidentes a la AP, pero declinó ser identificada.

Page y otros cuatro empleados recordaron casos en los que Howard habló de sus propias proezas sexuales y describió los atributos físicos de sus parejas.

Stracher, el abogado de la compañía, dijo que ninguna persona entrevistada por el investigador externo se había quejado sobre cómo Howard manejó el material pornográfico. Stracher dijo que no había nada intrínsecamente inapropiado al respecto dentro del mundo de las noticias de celebridades.

Otra exreportera, Liz Crokin, dijo que también fue acosada por Howard, incluso una vez que le preguntó si iba a "caminar por las calles esta noche" un día que llevó tacones altos a la oficina.

Page y Crokin, al igual que muchos exempleados que hablaron con AP, fueron despedidas de la compañía durante olas de reducción en AMI. Los otros que dejaron la empresa dijeron que lo hicieron por decisión propia.

American Media les pidió a muchos de sus empleados salientes que firmaran acuerdos de confidencialidad que les prohíbe hablar públicamente sobre los ejecutivos de la empresa.

___

Horwitz reportó desde Washington.

___

Envía un dato confidencial a The Associated Press a través de https://www.ap.org/tips