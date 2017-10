Expulsan a Harvey Weinstein de Academia Cinematográfica

LOS ÁNGELES (AP) — En una medida sin precedentes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas revocó el sábado la membresía del magnate y productor Harvey Weinstein, caído en desgracia.

La decisión fue adoptada durante una reunión de emergencia de la junta directiva de la academia, la mayor organización cinematográfica del mundo y sede de los premios Oscar. La expulsión tiene efecto inmediato.

El periódico The New York Times y la revista The New Yorker habían publicado en fecha reciente denuncias de acoso sexual y violación contra Weinstein que se remontan décadas.

El productor ha rechazado las acusaciones en su contra.

La academia señaló en un comunicado que “nosotros no solo nos apartamos de alguien que no merece el respeto de sus colegas, sino que también enviamos un mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la vergonzosa complicidad con una conducta sexual depredadora y el acoso laboral ha terminado en nuestra industria”.

“De lo que se trata aquí”, según el comunicado, “es un problema muy alarmante que no tiene cabida en nuestra sociedad”.

La academia dijo que la decisión fue aprobada por “un número que rebasó por mucho la mayoría requerida de dos tercios” entre los 54 miembros de la junta directiva.

Se cree que la única otra persona que ha sido expulsada por la academia es el actor de reparto Carmine Caridi, que perdió sus membresía en 2004 por haber prestado copias en DVD de las películas que competirían por los Oscar pero que terminaron disponibles en internet.

La decisión rápida y tajante de la academia contra Weinstein podría suscitar dudas sobre otros miembros que conservan su lugar y reputación en ese organismo.

Entre ellos figuran Roman Polanski, ganador de un Oscar y que en la década de 1970 se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 13 años, así como el cómico Bill Cosby, que ha enfrentado decenas de acusaciones de agresión sexual.

Weinstein, productor de la cinta “Shakespeare in Love” que ganó el Oscar a la mejor película en 1998, fue despedido hace una semana de The Weinstein Co., la empresa productora de películas y de programas de televisión que cofundó con su hermano Bob. La compañía busca ahora sobrevivir a este escándalo.

En una entrevista publicada el sábado por The Hollywood Reporter, Bob Weinstein se había pronunciado porque la academia expulsara a su hermano “enfermo y depravado”.

“Quiero que le apliquen la justicia que se merece”, agregó.

El miércoles, la Academia de Artes Cinematográficas y Televisivas de Gran Bretaña también expulsó a Harvey Weinstein.

En un hecho relacionado, la actriz británica Lysette Anthony dijo que ya relató a la policía que Weinstein la violó en Londres en la década de 1980.