Fallece el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg

LOS ÁNGELES (AP) — Stephen Hillenburg, quien utilizó su amor por el dibujo y por la biología marina para crear el disparatado mundo submarino de “Bob Esponja Pantalones Cuadrados” ha muerto, informó el martes Nickelodeon.

Hillenburg falleció el lunes por esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, señaló la cadena televisiva en un comunicado. Tenía 57 años.

El creador de la serie de dibujos animados anunció que padecía la enfermedad en marzo de 2017. Su muerte ocurre semanas después de la de otro héroe de las caricaturas, el creador de las historietas de Marvel, Stan Lee.

Hillenburg concibió, escribió, produjo y dirigió la serie de dibujos animados que comenzó en 1999 y que dio lugar a cientos de episodios, películas y un espectáculo en Broadway.

El absurdamente alegre Bob Esponja, junto con el tema principal de la serie que comenzaba con el grito de: “Vive en una piña debajo del mar”, gustó rápidamente a los universitarios y a los padres de familia tanto como a los niños.

“El hecho de que sea debajo del mar y esté aislado de nuestro mundo ayuda a que los personajes mantengan su propia cultura”, comentó Hillenburg a The Associated Press en 2001. “La esencia del programa es que Bob Esponja es un ingenuo en un mundo de personajes hastiados. El resto es una envoltura disparatada”.

Su vasto elenco de criaturas oceánicas incluía al compinche de Bob Esponja, Patricio Estrella, su jefe tacaño Don Cangrejo, su amiga ardilla Arenita Mejillas y su vecino malhumorado Calamardo Tentáculos.

Bob Esponja podía tocar su nariz como una flauta y adoraba trabajar en el restaurante de comida rápida de Don Cangrejo, pero también tenía sus problemas. Reprobaba una y otra vez su examen para conducir botes, se le partió el trasero y alguna vez le daba miedo salir de su piña por días.

“No quiero enfrentar mis miedos”, decía en otro episodio. “¡Les tengo miedo!”

Nacido en la base militar donde se encontraba su padre en Lawton, Oklahoma, Hillenburg se graduó de la Universidad Estatal Humboldt en California en 1984 con una licenciatura en planificación de recursos naturales con un enfoque en los recursos marinos. Posteriormente, enseñó biología marina en el Instituto Marino del condado Orange.

Mientras trabajaba en el instituto, dibujó un cómic titulado “The Intertidal Zone” (La zona entre corrientes), el cual utilizó como una herramienta de enseñanza. En la historieta aparecían criaturas antropomorfas oceánicas que fueron precursoras de los personajes de “Bob Esponja”.

Hillenburg se enfocó en el dibujo y obtuvo una maestría en animación del Instituto de las Artes de California en 1992.

Ese mismo año creó un corto animado llamado “Wormholes” que fue aclamado en un festival y le ayudó a conseguir un empleo en el programa “La vida moderna de Rocko”, de Nickelodeon, donde trabajó de 1993 a 1996. Posteriormente, comenzó a crear el mundo submarino de Bob Esponja, el Fondo de Bikini, en el que demostró su conocimiento de la vida marina y su disposición a obviar los detalles.

“Sabemos que los peces no caminan”, comentó a la AP, “y que no hay una comunidad organizada con carreteras donde los automóviles son realmente botes. Y si supieran algo sobre esponjas vivas, sabrían que no son cuadradas”.

El programa fue un éxito inmediato que no ha perdido su popularidad en los casi 20 años desde su creación, además de que ayudó a definir la cultura de Nickelodeon.

“Era un amigo muy querido y por mucho tiempo un socio creativo para todos en Nickelodeon. Nuestro pésame para toda su familia”, se lee en el comunicado del canal. “Sus personajes completamente originales y el mundo de Fondo de Bikini se mantendrán como un recordatorio del valor del optimismo, la amistad y el poder ilimitado de la imaginación”.

Sus casi 250 episodios han ganado cuatro premios Emmy y 15 Kid’s Choice Awards. Además, la serie dio lugar a una interminable línea de mercancía para rivalizar con cualquier otro fenómeno de la cultura pop en la década del 2000.

“Cuando planeas hacer un programa sobre una esponja no puedes anticipar toda esa locura”, dijo Hillenburg a AP en 2002.

En 2004, el programa pasó a la gran pantalla con la película "The SpongeBob SquarePants Movie" (“Bob Esponja, la película”) y en 2015 tuvo una secuela, "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" (“Bob Esponja: Un héroe fuera del agua”).

Hillenburg estaba intensamente involucrado en cada aspecto del programa, pero tras la película de 2004 pasó al puesto de productor ejecutivo, el cual mantuvo el resto de su vida.

La obra de Broadway llegó en 2017, con música de astros como Steven Tyler, Sara Bareilles y John Legend. Obtuvo 12 nominaciones a los Tony incluyendo una la mejor interpretación de un actor protagónico para Ethan Slater.

“Lamento escuchar de la muerte de Stephen Hillenburg", dijo Slater en un correo el martes. "A través de mi trabajo en 'Bob Esponja' lo pude conocer no sólo como genio creativo sino como una persona verdaderamente generosa y amable. Nos recibió a todos calurosamente como los miembros más recientes de su maravillosa familia 'Bob Esponja', y dejó en claro desde el comienzo por qué era tan querido: su genuina bondad”.

A Hillenburg le sobrevive su esposa Karen, su hijo Clay, su madre Nancy, y su hermano Brian Kelly Hillenburg.

Andrew Dalton está en Twitter como: https://twitter.com/andyjamesdalton.