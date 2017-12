635x357 Famosos de Hollywood también se envían tarjetas navideñas. LEANNE ITALIE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Las tarjetas navideñas de papel aún se envían por correo en Estados Unidos, incluso entre los famosos.

Hugh Jackman, el astro de "The Greatest Showman", se abstuvo de dar nombres, pero dijo a The Associated Press recientemente que a veces esta época del año se siente como una competencia.

"Algunas de estas tarjetas de Navidad son extraordinarias", dijo. "Me pregunto, ¿habrá tomado Annie Leibovitz estas fotos? Es terrible decirlo, pero nosotros las calificamos un poquito".

La coprotagonista de su filme, Rebecca Ferguson, no tuvo problemas para nombrar a alguien: Tom Cruise, con quien actuó en "Mission: Impossible — Rogue Nation".

"Tom es bastante bueno para eso", dijo Ferguson. "Usualmente en mi cumpleaños recibo una torta distintiva de Tom. Él dice que es libre de lácteos, libre de trigo, libre de gluten, libre de azúcar. ¡Mentira! Solo quiere engordarnos a todos a su alrededor. Pero yo no soy buena para mantener el contacto. Tú sabes, hago una película y sigo adelante. Tengo a mis amigos y eso es algo que venero y mantengo".

Patrick Wilson, quien aparece en el thriller "The Commuter", de próximo estreno, tiene un remitente de tarjetas favorito.

"Las tarjetas navideñas más divertidas que he recibido son unas pintadas de Phil Collins bastante increíbles. Aunque ahora que lo pienso no he recibido una en varios años. Phil, ¡vamos! Sí, porque él también pinta. Eran de perros y cosas así, maravillosas", señaló.

Liam Neeson, quien también trabaja en "The Commuter", realmente aprecia a un viejo amigo en particular durante la temporada de fiestas.

"Steven Spielberg. Desde 'La lista de Schindler' jamás olvida mi cumpleaños y jamás olvida la Navidad", dijo el actor. "Lo adoro por eso. Y hay años en los que a mí se me olvida mandar tarjetas y cosas así, pero Steven es tan leal. Realmente es algo que aprecio".

Christina Hendricks, quien actúa en "Crooked House", basada en una historia de Agatha Christie, dijo que además de Neil Patrick Harris y David Burtka no se le venía otro remitente impactante a la mente.

"Siempre hacen una linda tarjeta con sus hijos. Son muy teatrales. Les gusta vestirse elegantes y disfrazarse", dijo.

El francés Gilles Paquet-Brenner, coguonista y director del mismo filme, aún no se acostumbra a la tradición de mandar tarjetas de Navidad por correo.

"Es algo tan estadounidense", dijo. "En Francia jamás haríamos eso. Nos da un poco de risa. Cuando recibo tarjetas de estadounidenses que de hecho las hacen, es dulce, pero es como que ‘oh, ¿todavía hacen eso?".

Matt Damon, el astro de "Downsizing", suele recibir tarjetas siempre de los mismos colegas.

"Uno pensaría que (George) Clooney me mandaría algo gracioso, pero está tan serio ahora", dijo Damon impávido de su director de "Suburbicon". "Tú sabes, está casado, tiene hijos, realmente ha sentado cabeza. Así que en realidad no estoy esperando nada".

___

Jill Dobson, reportera de AP en Nueva York, contribuyó a este despacho.