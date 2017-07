Fernández: No entender a Díaz es no entender la revolución

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Porfirio Díaz no tiene una calle en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como otros próceres de la patria, pero sí una cuenta de Twitter con 190.000 seguidores.

La cuenta @DonPorfirioDiaz comenzó en julio de 2010, año del bicentenario de la Independencia Mexicana y del centenario de la revolución que acabó con la presidencia de Díaz. Fue creada por Pedro J. Fernández, quien tras su éxito escribió la biografía novelada “Yo Díaz”, publicada a principios de año por Grijalbo.

“Desarrollé una personalidad un poco más satírica para el personaje tuitero y la cuestión es que es como si Porfirio Díaz de repente estuviera en el siglo XX y no entendiera mucho de lo que está pasando”, dijo Fernández.

Díaz (Oaxaca, 15 de septiembre de 1830 - París, 2 de julio de 1915) gobernó México por 30 años en los que consiguió la paz que el país no había tenido desde la guerra de independencia de 1810, e importantes progresos comerciales, tecnológicos, incluso sanitarios. Pero para la mayoría de los mexicanos no fue otra cosa que un dictador.

Fernández, un apasionado de la historia, estudió ingeniería en computación y electrónica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que alberga el archivo de Díaz y donde encontró el material perfecto para su libro. Maneja solo la cuenta de Twitter.

Díaz es un personaje muy atractivo. Tras ser nombrado benemérito de la patria por el Congreso terminó siendo el gran villano.

“Quería entender precisamente qué pasaba en su cabeza”, dijo Fernández, quien concluye que uno de los grandes problemas de Díaz fue imponer la paz a la fuerza.

“No se dio cuenta que las personas que le aplaudieron sus logros militares y que aplaudieron que llegara al poder ya no eran las que estaban gobernando la vida de México”, explicó. “Creo que se le pasó la mano, creo que no supo cuándo dejar de imponer la fuerza o cuánta fuerza, y mucho de lo que vemos de ese Porfirio ‘villano’ se da prácticamente en sus últimos años de gobierno”.

Aunque por medios represivos, Díaz sólo quería estabilidad para el país que tras la lucha por la independencia vivió la Guerra de Reforma, la Guerra de los Pasteles, la segunda intervención francesa, la intervención estadounidense...

“Como no nos han contado bien la historia no sabemos que el siglo XIX fue prácticamente una guerra para México”, dijo el autor.

Díaz fue seminarista, carpintero y llegó a ser abogado. Tres de sus cuatro abuelos eran indígenas mixtecos del sureño estado de Oaxaca. Es después de Benito Juárez el segundo presidente de origen indígena que ha tenido México y desde entonces no ha habido más. Luego que Juárez se convirtió en su mentor político, Díaz se levantó en armas contra él cuando no quiso dejar el poder.

“En ese momento tampoco era la norma tener presidentes indígenas. De hecho, les costó mucho y los atacaban mucho por ser indígenas”, dijo Fernández. “Una vez que Juárez muere la actitud de Porfirio cambia, otra vez lo vuelve a admirar. ... Incluso el mito que tenemos de Juárez como el gran zapoteco, el gran benemérito de las Américas, se da durante el porfiriato”.

El enigma de Díaz es para Fernández más una creación de la historia posterior.

“Es una figura interesante porque no hemos sabido humanizarlo”, dijo. “Si no entendemos la imagen de Porfirio Díaz, tampoco podemos entender la Revolución Mexicana”.

A lo largo del siglo XX hubo otros dictadores en Latinoamérica, como Jorge Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile y Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil. Hasta entrado el siglo XXI la región ha visto figuras controvertidas por su apego al poder, como Hugo Chávez en Venezuela y quizá más emblemáticamente Fidel Castro en Cuba, que al igual que Díaz consiguió importantes logros pero es criticado por limitar las libertades civiles y no facilitar la alternancia.

“Yo creo que esos dictadores se eternizaron creyendo que eran lo mejor para el país”, dijo Fernández. “Lo que Porfirio tiene que no tuvo Chávez o que no tuvo Fidel es que en cuanto estalla la revolución, renuncia ... dice ‘si mi estancia aquí es causa de que haya derramamiento de sangre yo renuncio, les dejo el país’, porque al final el exilio fue una decisión personal y eso es algo que tenemos que reconocerle que a lo mejor no se supo retirar a tiempo, pero se supo retirar”.