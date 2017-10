635x357 Fiscal general de NY lanza investigación de Weinstein Co.. DAVID KLEPPER (Associated Press)

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — El fiscal general del estado de Nueva York Eric Schneiderman anunció el lunes una investigación de la empresa The Weinstein Co. tras las denuncias de abuso sexual que pesan sobre uno de sus fundadores, el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

El objetivo es determinar si en la firma imperaba una cultura de acoso sexual.

Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó la entrega de documentos de la compañía sobre quejas de acoso y acuerdos legales para determinar si se violaron de alguna manera derechos civiles y leyes contra la discriminación.

"Ningún neoyorquino debe ser obligado a entrar a un lugar de trabajo dominado por la intimidación sexual, el acoso o el miedo", dijo Schneiderman, un demócrata. "Si el acoso sexual o la discriminación es ubicuo en una compañía, nosotros queremos saberlo".

La compañía con sede en la ciudad de Nueva York despidió a Weinstein el 8 de octubre luego que el New York Times y The New Yorker sacaron a la luz denuncias de acoso y abuso sexual que datan de hace décadas.

Más de tres docenas de mujeres, incluidas Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, han acusado públicamente de abuso al magnate del cine. Weinstein ha negado que haya tenido relaciones sexuales no consentidas.

Una mujer que respondió el teléfono en la oficina de relaciones públicas de The Weinstein Co. dijo que la compañía no tenía comentarios que hacer.

Las policías de Los Ángeles, Nueva York y Londres también están investigando a Harvey Weinstein por denuncias de abuso sexual en esas ciudades.

El productor ganador del Oscar fue expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y el Sindicato de Productores de Estados Unidos inició un proceso para hacer lo mismo.

Las denuncias han llevado a llamados en Albany, capital del estado de Nueva York, para que se tomen medidas contra el acoso. La asambleísta demócrata Nily Rozic de Queens propuso una legislación que haría a diseñadores, fotógrafos, minoristas y otros responsables del acoso experimentado por modelos.

Otra legisladora, la asambleísta demócrata Linda Rosenthal de Manhattan, propuso una legislación según la cual las compañías que no aborden sus problemas de acoso crónicos en el sitio de trabajo no tendrían derecho a recibir incentivos fiscales del estado.