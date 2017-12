635x357 Gloria Estefan y otros reciben premios del Centro Kennedy. ASHRAF KHALIL (Associated Press)

WASHINGTON (AP) — Hace unos meses, el programa anual de los premios del Centro Kennedy pareció estar en peligro de caer en el divisivo ambiente político que atraviesa el país.

El agasajado de 2017 Norman Lear, activista político desde hace décadas, amenazó con boicotear cualquier aspecto de la ceremonia que involucrara al presidente Donald Trump. Otros premiados del año expresaron su apoyo a la postura de Lear, pero a finales de agosto Trump anunció que él y la primera dama Melania Trump no tenían planes de asistir.

Lear, el emblemático productor de televisión detrás de "All in the Family" y otros éxitos, reaccionó con simulada sorpresa el domingo por la noche cuando le preguntaron por la ausencia de Trump.

"¿De verdad? ¡Guao!", dijo al llegar a la gala en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington. "Anticipo una noche cálida, divertida y maravillosa. Sospecho que esta noche el foco estará en las artes".

Lear acertó en su predicción. La 40a edición anual de los premios del Centro Kennedy transcurrió casi sin mención a la política. Además de Lear, fueron honrados el rapero y actor LL Cool J, la bailarina y coreógrafa Carmen de Lavallade y los músicos Lionel Richie y Gloria Estefan.

LL Cool J, cuyo verdadero nombre es James Todd Smith, calificó la ceremonia como "un momento realmente increíble" para un artista de hip hop. Según los directivos, el intérprete de 49 años es el más joven en recibir un premio del Centro Kennedy.

Expresó que hay muchos raperos y artistas dignos del honor de su generación, pero que no iba a mencionar a nadie más merecedor que él. "Soy humilde, pero no me voy a hacer el pseudo-humilde", dijo antes de comenzar la gala. "¡Yo me lo merezco!".

Cada uno de los agasajados recibió un largo y personal homenaje en el escenario de estrellas invitadas.

Estefan fue saludada con una interpretación de sus grandes éxitos y una actuación de su hija Emily. Para LL Cool J, recrearon un club en el escenario en el que actuaron Busta Rhymes y miembros de The Roots, además de Queen Latifah.

Para Lear una serie de rápidos cambios transformó la tarima en los estudios de "Good Times", ''All in the Family" y "Maude", con homenajes de Rob Reiner, Dave Chappelle y Anthony Anderson, del actual éxito "Black-ish".

De Lavallade recibió un homenaje de la ganadora del premio del Centro Kennedy 2011 Meryl Streep, quien fue su alumna en la Universidad de Yale. Y Richie fue celebrado con una sorpresiva interpretación de su éxito "Hello" por Stevie Wonder. La velada terminó con todos los asistentes de pie bailando al ritmo de "All Night Long".

Además de la gala del domingo, los premiados de este año fueron honrados el sábado en una cena del Departamento de Estado. El programa será televisado el 26 de diciembre por la cadena CBS.