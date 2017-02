Grecia rechaza pedido de Gucci para desfile en la Acrópolis

ATENAS, Grecia (AP) — La ministra de Cultura de Grecia rechazó el martes un pedido de la lujosa marca italiana Gucci para usar la antigua Acrópolis para un desfile de modas este verano.

Un panel de expertos en religión rechazó el pedido y ella estuvo "totalmente de acuerdo", dijo la ministra de Cultura Lydia Koniordou a una televisora estatal.

La UNESCO ha designado la Acrópolis como Patrimonio de la Humanidad.

"Tenemos el deber de defender la importancia de la Acrópolis, ... símbolo mundial de democracia y libertad", dijo Koniordou.

Las solicitudes para usar monumentos históricos en Grecia para propósitos comerciales son raras veces aprobadas.

En el 2008, la actriz y cantante Jennifer López obtuvo acceso a la Acrópolis para una sesión de fotos. El lugar también aparece en el filme "The Two Faces of January" de 2014, estelarizado por Viggo Mortensen y Kirsten Dunst.