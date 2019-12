Greta Thunberg es la Persona del Año de la revista Time

NUEVA YORK (AP) — La ambientalista adolescente Greta Thunberg se expresó el miércoles sorprendida y honrada de ser la Persona del Año más joven de la revista Time, y dijo que el reconocimiento merecía compartirse con otras personas del movimiento mundial que ella ayudó a inspirar.

La sueca de 16 años se ha convertido en el rostro de una nueva generación de activistas, atrayendo a multitudes en sus participaciones en manifestaciones y conferencias en el último año y medio. Algunas personas han elogiado su activismo, así como los discursos en los que pide a líderes mundiales que hagan más para detener el calentamiento global. Pero otros la han criticado por su tono combativo.

La publicación hizo el anuncio en su página web el miércoles, diciendo: "Por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por llevar a un mundo fragmentado una voz que trasciende orígenes y fronteras, por mostrarnos a todos el posible aspecto de una nueva generación que se pone al frente, Greta Thunberg es la Persona del Año 2019 de Time".

Al salir de una conferencia climática de la ONU en Madrid, Thunberg dijo a The Associated Press que estaba “un poco sorprendida” por el reconocimiento. “Nunca me hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrir”, dijo durante una entrevista telefónica.

“Por supuesto, muy agradecida por eso, muy honrada”, dijo Thunberg, pero agregó que “debería ser para todos los del movimiento Viernes por el Futuro porque lo que hemos hecho, lo hicimos juntos”.

Thunberg expresó la esperanza de que el mensaje que ella y otros activistas están promoviendo _que los gobiernos tienen que incrementar drásticamente los esfuerzos para combatir el cambio climático_ finalmente esté siendo escuchado, pero insistió en que los medios también deberían de poner atención a otros activistas, especialmente a los indígenas, quienes “son los más afectados por la crisis climática y ambiental”, y así como a la ciencia relacionada al calentamiento global.

“Eso es lo que estoy tratando de hacer, usar mi plataforma para hacer eso”, dijo.

Dijo que su plan inmediato es regresar a su hogar en Suecia para tomarse un descanso durante las fiestas.

Thunberg se encontraba en Madrid, donde habló ante la reunión de negociadores de la conferencia climática COP25 de la ONU.

Los ganadores de Time el año pasado fueron el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi; el personal del diario Capital Gazette en Annapolis, Maryland, donde murieron cinco personas en una balacera; la periodista filipina Maria Ressa y los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo de la agencia de noticias Reuters.