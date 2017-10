635x357 Harvey Weinstein será suspendido durante investigación. JAKE COYLE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Harvey Weinstein será suspendido de su empresa de cine mientras se investiga a este productor galardonado con el Oscar por supuestos incidentes de acoso sexual, dijo una persona al tanto de la decisión el viernes.

La persona, quien pidió permanecer en anonimato pues no estaba autorizada para hacer declaraciones sobre el caso, dijo que el anuncio sobre la suspensión e investigación se hará el viernes. La decisión fue tomada por el consejo directivo de The Weinstein Co.

El New York Times reportó el jueves que a lo largo de los años Weinstein ha llegado a al menos ocho acuerdos legales con mujeres por supuestos acosos. Weinstein dijo el jueves que tomaría una licencia.

Se espera que la dirección de The Weinstein Co. sea asumida por el hermano de Weinstein, Bob Weinstein, y David Glasser, el director general de la empresa y presidente.

La compañía realizará una investigación interna sobre el comportamiento del productor. El artículo del New York Times relataba acusaciones contra Weinstein de la actriz Ashley Judd y exempleadas de the Weinstein Co. y la anterior compañía de Weinstein, Miramax.

El consejo directivo de The Weinstein Co. había presionado a Weinstein para que renunciara de la empresa que ayudó a crear, dijo la persona al tanto de las decisiones. Weinstein se había resistido con la esperanza de superar la crisis. Las negociaciones entre Weinstein y la junta han sido difíciles, agregó la persona.