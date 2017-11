Hermano de Nicki Minaj es hallado culpable de violación

MINEOLA, Nueva York, EE.UU. (AP) — El hermano de Nicki Minaj fue hallado culpable el jueves de violar en repetidas ocasiones a una niña de 11 años en su casa de Long Island.

El jurado pronunció su veredicto en el segundo día de deliberaciones en el juicio de Jelani Maraj. Los cargos implican una condena de entre 25 años de cárcel a cadena perpetua. Maraj será sentenciado el 14 de diciembre. El hombre de 38 años fue retirado de la corte esposado después de que revocaran una posible fianza tras su sentencia.

Maraj no pareció reaccionar cuando leyeron el veredicto en la corte del condado de Nassau. Su abogado dijo que apelará y afirmó que las acusaciones por violación fueron confabuladas por la madre de la niña como parte de un ardid para hacer que Nicki Minaj le pagara a la familia 25 millones de dólares para callarlos, una afirmación que los fiscales calificaron de absurda.

“Tenemos 50 elementos apelables”, dijo el abogado David Schwartz. "La cantidad de evidencia que tenemos que no se permitió presentar en este caso es increíble. Nunca he visto algo así, estoy impresionado”.

La niña, de ahora 14 años, testificó con crudos detalles los abusos sexuales que ocurrían incluso cuatro veces por semana y en ocasiones dos veces al día, la mayoría de las veces cuando Maraj estaba sólo con ella en su casa.

Los fiscales dijeron que la evidencia de ADN recuperada de los pantalones de pijama de la niña vinculaba a Maraj. El hermano menor de la niña también testificó en el juicio que presenció un abuso.

“Esperamos que el veredicto de hoy ayude a sanar a la familia y que cierre este terrible capítulo en sus vidas”, dijo la fiscal de distrito Madeline Singas.

La madre de la niña negó que las acusaciones fueran inventadas.

James R. Ray III, un abogado civil que representó brevemente a la marde, testificó que sí exigió 25 millones a Jelani Maraj después de que fuera arrestado para llegar a un posible acuerdo económico, pero dijo que la madre de la niña no estaba enterada de esta demanda.

“Nunca estuvo involucrada”, testificó. La mujer dijo que lo despidió después.

Ni Maraj ni su hermana testificaron en el juicio.

Se envió un correo electrónico a la compañía disquera de Minaj para conocer sus comentarios, sin obtener respuesta. Minaj ha sido nominada al Grammy en 10 ocasiones y ha ganado seis premiso American Music.

The Associated Press no identifica a las víctimas de abuso sexual y no identificará a la madre de la menor para proteger la identidad de su hija.