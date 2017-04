Historias sobre pobreza y raza ganan en los Pulitzer

NUEVA YORK (AP) — "The Underground Railroad" de Colson Whitehead, una celebrada novela sobre una esclava en fuga, que combina una imaginación liberadora con una realidad brutal, ganó el lunes el Premio Pulitzer de ficción.

El anuncio confirmó el libro como la revelación literaria de 2016, tras ser elegido para el club de lectura de Oprah Winfrey y ser uno de los favoritos de los críticos que recibió el año pasado el Premio Nacional del Libro. Es la primera vez en 20 años que la misma obra gana el Pulitzer y el Premio Nacional del Libro para ficción.

Whitehead, famoso por obras que mezclan mito e historia estadounidense como "John Henry Days", concibió su novela como lo que calificó como "una idea torpe": tomar la red clandestina de rutas hacia la libertad conocido como Underground Railroad y convertirla en un tren real. Colson entretejió su fantasía con una historia demasiado real sobre el escape de una chica de una plantación.

Whitehead terminó "The Underground Railroad" mucho antes de la elección de Donald Trump pero ahora encuentra paralelos con el presente.

"Creo que el libro tiene que ver con la supremacía blanca como un error de origen en la historia del país y ese error de origen está siendo representado en la Casa Blanca ahora", dijo a The Associated Press el lunes. "Cuando estaba escribiendo el libro no pensaba en los acontecimientos actuales, pero creo que se debe ver diferente ahora".

Otros galardonados anunciados el lunes en las categorías de artes de los Premios Pulitzer también abordaban temas de raza y clase en el pasado y el presente.

"Sweat" de Lynn Nottage, sobre el resentimiento en la clase trabajadora, ganó el premio en la categoría de teatro. La obra retrata el cierre de una fábrica en Pennsylvania que lleva a la ruptura de amistades y familias, así como a un ciclo devastador de violencia, prejuicio, pobreza y drogas.

Se trata del debut de Nottage en Broadway. La dramaturga también ha escrito "Intimate Apparel", "By The Way, Meet Vera Stark" y "Ruined", otra obra ganadora del Pulitzer.

"Revisé como la pobreza y el estancamiento económico comenzaba a cambiar nuestra narrativa estadounidense y cómo una cultura sufría", dijo Nottage a la AP después de su triunfo el lunes. "Me siento muy agradecida, estoy un poco impactada".

El relato "Blood in the Water: The Attica Uprising of 1971 and its Legacy" de Heather Ann Thompson ganó el premio en la categoría de historia.

El libro examina los eventos que se desataron desde el 9 de septiembre de 1971, cuando cerca de 1.300 prisioneros tomaron el control del centro penitenciario Attica Correctional en el estado de Nueva York para protestar por años de maltratos. La obra revela los crímenes cometidos durante el levantamiento y sus consecuencias.

"Evicted: Poverty and Profit in the American City" de Matthew Desmond ganó en la categoría general de no ficción. El libro de Desmond se desarrolla en Milwaukee y es otra de las obras galardonadas que exploran temas de pobreza, raza y división de clases.

El jurado lo reconoció "como una exposición profundamente investigada que muestra cómo los desalojos masivos tras la crisis económica de 2008 fueron menos una consecuencia y más bien una de las causas de la pobreza".

Desmond, quien ganó el mes pasado un premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros, dijo que espera que su obra ayude a mostrar una luz sobre la gravedad de la crisis y el papel del gobierno.

"Si miras una torre de vivienda pública y una casa en un suburbio bajo una hipoteca", dijo Desmond a la AP. "Ambas tienen subsidios del gobierno, pero no se parecen nada. Parece que estamos más dispuestos a gastar dinero en exenciones fiscales que en asistencia directa".

"The Return: Fathers, Sons, and the Land in Between" de Hisham Matar ganó el premio de autobiografía. El jurado destacó que las memorias de Matar sobre su natal Libia "examinan con emoción mesurada el pasado y el presente de una región turbulenta".

Tyehimba Jess ganó el premio de poesía por "Oilo" y fue destacada por mezclar arte performance con la lírica "para explorar la memoria colectiva y las nociones contemporáneas sobre raza e identidad".

"Angel's Bone" de Du Yun se impuso en la categoría de música. El jurado del premio calificó la pieza operística como "atrevida" y dijo que "incorpora elementos vocales e instrumentales así como un amplio rango de estilos en una alegoría desgarradora sobre el tráfico humano en el mundo moderno".

Los periodistas de The Associated Press Lynn Elber en Los Angeles y Mark Kennedy y Mesfin Fekadu en Nueva York contribuyeron con este despacho.