Hospitalizan a David Cassidy en Florida

NUEVA YORK (AP) — David Cassidy, protagonista de la serie televisiva "La familia Partridge", fue hospitalizado en Florida.

Su representante dijo el sábado a The Associated Press que el actor y cantante "ahora está consciente" y "rodeado de familiares". Indicó también que fue hospitalizado el miércoles tras sentir dolores. No se dieron más detalles.

Cassidy, de 67 años, dijo este año que estaba luchando contra la pérdida de memoria, y también anunció que pondría fin a su carrera de medio siglo tras dar unos cuantos conciertos. El actor y cantante señaló que el viajar y la artritis que padece le dificultaban sus presentaciones.

Cassidy tuvo numerosos problemas personales después de su éxito inicial, desde abuso de drogas hasta bancarrota. Es el hijastro de Shirley Jones, actriz y también estrella de "La familia Partridge".