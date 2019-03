¿Interesa a estadounidenses próximo bebé real británico?

NUEVA YORK (AP) — Gwynne Wilcox se llama a sí misma en chiste duquesa porque celebra todo lo que tenga que ver con Meghan Markle.

La abogada de Nueva York usó una máscara de Markle en la oficina para Halloween y les sirvió bizcochos ingleses a colegas. De no ser por las exigencias de su trabajo, habría sido una de esas personas que aguardaron afuera de un hotel en Manhattan con la esperanza de ver pasar a la duquesa de Sussex embarazada cuando sus amigas le hicieron un baby shower recientemente.

El interés de Wilcox no ha amainado ni un poquito desde que la actriz estadounidense se casó con el príncipe Enrique el pasado 19 de mayo y anunció su embarazo casi cinco meses después. Mientras algunos admiradores en Estados Unidos perdieron su fervor real tras las grandes nupcias, muchos permanecen interesados en cada detalle sobre Markle.

Para Wilcox, tiene mucho que ver un tema de raza.

"Será difícil superar la emoción de la boda real, pero creo que el nacimiento real va a ser muy emocionante en este lado del charco", dijo Wilcox, quien es afroestadounidense.

"El nacimiento del bebé real, cuya madre es afroamericana, será interesante en todo el mundo, en especial dada la historia de Inglaterra", agregó. "La gente estará emocionada de ver a quién se parece el bebé desde su nacimiento y cómo la personalidad del conde o lady se desarrollará con el tiempo".

Markle, como una mujer de color divorciada, estadounidense y católica, ha sacudido el árbol genealógico de la realeza británica con su estilo moderno y los reportados toques ecológicos al cuarto de su bebé. El bebé, que espera para abril, será el séptimo en la línea de sucesión al trono, justo detrás de Enrique.

La fiebre por el bebé abunda, claro, pero la familia real advirtió recientemente que bloqueará a los trolls en sus redes sociales y podría denunciar a infractores ante la policía en medio de preocupaciones de abuso cibernético dirigidos a Markle y Kate Middleton, madre de tres y esposa del hermano mayor de Enrique, el príncipe Guillermo.

Últimamente, gran parte del abuso en redes sociales se ha centrado en los admiradores rivales de Markle y Middleton.

Colleen Gwen Armstrong, una publicista y bloguera sobre cultura pop en Nueva York, dijo que estuvo muy emocionada por el nacimiento del príncipe Jorge, el primer bebé Cambridge y el tercero en la línea al trono, especialmente porque a Kate le tomó tanto tiempo enganchar a Guillermo. Pero está aún más interesada en Markle.

"En mi cabeza la imagino a ella y al príncipe Enrique teniendo una niña y llamándola Diana. Eso sería bonito. Con toda su mística, estoy muy curiosa de ver qué tipo de madre será", dijo Armstrong. "Parte del atractivo de Meghan es que ha hecho todo de manera poco convencional, lo que también incluye su enfoque holístico al embarazo, según reportes".

La compañía de análisis de datos Crimson Hexagon, que estudia datos sobre conversaciones públicas en internet — desde Twitter y Reddit hasta comentarios en blogs — contó más sentimientos positivos que negativos en Estados Unidos desde el anuncio del embarazo el pasado octubre: 56% contra 44% de más de 104.634 posts analizados.

"Aunque Meghan Markle es estadounidense, la conversación en torno al bebé real y su embarazo es menor en general que aquella sobre Kate Middleton, pero en Estados Unidos están mucho más interesados en Meghan que en Kate, según evidencia el hecho de que el volumen en Estados Unidos duplica el volumen en Reino Unidos sobre Meghan, pero el volumen británico sobre Kate fue mucho mayor", dijo la compañía en un comunicado.

La cantante de Nueva York Tessa Lena puede contarse entre los estadounidenses indiferentes.

"¡No me importa en lo absoluto! No, no, no. No veo por qué debería importarle a alguien", dijo. "¿Se va a hacer uno más rico, sano o feliz porque alguien a quien nunca ha conocido tuvo un bebé al que tampoco conocerá jamás?"

Algunos admiradores de la princesa Diana, la difunta madre de Guillermo y Enrique, han seguido a sus hijos con el mismo fervor. Otros fans de la duquesa de Sussex se acercan más a su edad, 37.

David Demko, un estadounidense de primera generación hijo de padres checos, no es fan ni de la princesa ni de sus hijos. El abuelo de Orange Park, Florida, tiene siete nietos y 70 años. Le desea bien a las jóvenes parejas, incluidas aquellas que esperan bebés, en celebración de la experiencia humana universal.

"Lo que no es universal sobre un nacimiento 'real’ es su oposición a nuestras ideas culturales sobre igualdad e igualdad de oportunidades", dijo. "Nosotros en Estados Unidos vivimos en una cultura donde el estatus social se gana, no se hereda".

¿Se trata de una desconexión entre hombres y mujeres más que de una generacional? ¿Una fatiga en torno a los nacimientos reales, dado que Middleton ya tuvo tres hijos?

Nicholas Corlis, de 24 años y quien vive en Houston, Texas, está entre los no cautivados.

"No me importa lo que hace la familia real porque tienen poco o ningún efecto sobre mí, y ya es lo suficientemente difícil mantenernos al día con las locas políticas estadounidenses", dijo. "Los veo solo como otra familia rica. Creo que mantenerse al día con la familia real quizás es más atractivo para las mujeres porque pueden imaginarse en los zapatos de Markle".

No guarda mala voluntad: "Estoy feliz por Markle y me identifico como estadounidense, supongo, pero no pienso que realmente importe. No veo su matrimonio como un tipo de logro representativo para nuestro país".