Janice Dickinson dice a jurado que Cosby la violó en 1982

NORRISTOWN, Pennsylvania, EE.UU. (AP) — La modelo Janice Dickinson declaró el jueves ante un jurado que Bill Cosby la violó en 1982 tras darle una pastilla que le dijo aliviaría sus dolores menstruales pero que en vez la dejó inmovilizada.

Dickinson, la cuarta acusadora que testifica en el nuevo juicio de Cosby por abuso sexual, declaró que estaba "paralizada" cuando Cosby se le montó encima en su cuarto de hotel en Lake Tahoe, California.

"He aquí un hombre casado, padre de cinco hijos, encima mío", dijo la modelo. "Pensé en lo mal que estaba eso. Estaba muy mal".

Dickinson, quien entonces tenía 27 años, dijo que sintió dolor vaginal y cuando se levantó a la mañana siguiente notó semen entre sus piernas. Dijo que Cosby la miró "como si estuviera loca" cuando lo confrontó sobre lo sucedido.

"Quería golpearlo. Quería darle un puñetazo en la cara", expresó.

Dickinson, quien se ha descrito a sí misma como "la primera supermodelo del mundo", fue una de las primeras mujeres que denunció públicamente a Cosby cuando contó su historia en el programa "Entertainment Tonight" en el 2014.

Dijo que escribió sobre la violación en su autobiografía de 2002, pero que Cosby y sus abogados la presionaron y la editorial retiró los detalles.

Durante el interrogatorio, un abogado defensor aprovechó inconsistencias en su declaración y lo que escribió en el libro. Dickinson dijo que dejó que el libro saliera así porque necesitaba el dinero.

La modelo es una de cinco acusadoras adicionales que la fiscalía está llamando al estrado para mostrar que Cosby tenía un historial drogan y abusando de mujeres antes de conocer a su principal acusadora, Andrea Constand.

El comediante de 80 años está acusado de abusar de esta mujer en su casa en el 2004. Dice que el encuentro fue consensual. Su primer juicio terminó sin que el jurado lograra alcanzar un veredicto unánime.

La defensa ha desestimado los testimonies de las otras mujeres como una maniobra de distracción por parte de la fiscalía.

"Estas mujeres demostraron que estuvieron aquí para apoyar a su hermana", señaló el vocero de Cosby, Andrew Wyatt, afuera de la corte el jueves.

En el estrado, Dickinson dijo que conoció a Cosby luego que éste llamó a su agente y le dijo que quería conocerla y quizás servirle como mentor mientras buscaba ampliar su carrera al canto y la actuación. La primera acusadora en testificar, Heidi Thomas, dijo que conoció a Cosby del mismo modo.

Dickinson dijo que Cosby la invitó a Lake Tahoe tras una reunión inicial en Nueva York, donde le entregó un manual de actuación. Cosby le siguió la pista hasta Bali, donde se encontraba modelando, y la invitó a Lake Tahoe "para hablar más sobre mi carrera".

"Estaba en la playa y pensé, '¿por qué este tipo me está llamando?'", dijo Dickinson.

Cosby dijo que pagaría los costos de traslado, pero al principio quiso hacerlo de un modo barato, declaró Dickinson haciendo reír a los presentes.

"Dijo, '¿volarías en clase económica?' Y le dije, 'No, vuelo en primera clase'. Trató de convencerme de que volara en clase económica".

Dickinson dijo que Cosby le tenía ropa de la boutique del hotel preparada en su cuarto porque las camisetas, shorts y trajes de bajo que tenía en Bali no eran apropiadas para el invierno de Tahoe.

Una vez allí, dijo que probó su rango vocal con el director musical de Cosby, vio a Cosby actuar y entonces cenó con ambos hombres en el hotel. Empezó a tener dolores menstruales y entonces Cosby le dio la pastilla.

"Se lo mencioné a los caballeros en la mesa y Cosby dijo, 'Tengo algo para eso'. Y me dio una pastilla azul", dijo Dickinson. "Era una pastillita redonda".

"Empecé a sentirme atontada y mareada, un poco perdida", continuó.

El director musical se fue, dijo Dickinson, y Cosby declaró: "Continuaremos esta conversación arriba".

Dickinson contó que llevaba con ella una cámara Polaroid y que tomó fotos de Cosby en el cuarto usando una bata colorida y hablando por teléfono. Poco después, dijo, Cosby se le abalanzó.

"Su bata se abrió y olía a cigarro y a café y a su olor corporal. Yo no podía moverme”, dijo Dickinson. "No volé a Tahoe a tener sexo con el señor Cosby".

Las mujeres que dicen que el comediante las noqueó con alcohol y estupefacientes y abusó sexualmente de ellas hace décadas finalmente tienen la oportunidad de confrontarlo. Una mujer que declaró el miércoles calificó al comediante como un "violador en serie", mientras que otra apenas contuvo las lágrimas al decirle, “Usted lo recuerda, ¿no es así, señor Cosby?”.

La cargada retórica irritó a los abogados de Cosby, que pidieron infructuosamente que se declarara el juicio nulo en dos ocasiones mientras los fiscales construían su caso de que el hombre otrora venerado como el "Papá de Estados Unidos" era uno de los más grandes predadores de Hollywood mucho antes de que conoció a Andrea Constand, la principal acusadora en este nuevo juicio.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que estas lo autoricen, como Constand y las demás mujeres lo han hecho.

