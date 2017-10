635x357 Jefe de NPR bajo licencia por acusaciones de acoso. DAVID BAUDER (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El jefe editorial en National Public Radio, Michael Oreskes, fue puesto bajo licencia el martes después de que fuera publicado un reporte sobre que besó abruptamente a dos mujeres que buscaban empleos cuando era jefe del buró de Washington del New York Times en la década de 1990.

Las mujeres presentaron formalmente una queja ante NPR y contaron sus historias al Washington Post bajo condición de permanecer en anonimato. Oreskes, vicepresidente de noticias y director editorial en NPR, no devolvió los mensajes que se le enviaron para conocer sus comentarios al respecto.

Oreskes fue vicepresidente y editor administrativo en jefe de The Associated Press del 2008 hasta 2015 cuando se unió a NPR.

Una vocera de NPR, Isabel Lara, dijo que Oreskes había sido puesto bajo licencia administrativa. NPR dijo en un comunicado el martes: “Tomamos muy seriamente este tipo de acusaciones. Si surge alguna inquietud, revisamos el asunto rápidamente y tomamos las medidas apropiadas como lo hemos garantizado para asegurar un ambiente de trabajo seguro, cómodo y productivo. Por políticas no hacemos comentarios sobre asuntos relacionados con nuestro personal”.

Las mujeres dijeron al Post que se habían reunido con Oreskes para charlar sobre posibilidades de trabajo cuando él estaba encargado del buró del Times en Washington. Entonces él las besó abruptamente y metió su lengua en sus bocas.

La ex editora del Times Jill Abramson, subalterna de Oreskes en Washington en la época de los supuestos incidentes, confirmó a AP que Oreskes le ponía demasiada atención a una mujer que trabajaba como asistente en el Times. Abramson dijo al Post que desearía haberle dicho a Oreskes que cambiara su actitud o haber expresado sus inquietudes a recursos humanos. Abramson, quien es ahora una destacada profesora en la Universidad de Harvard, confirmó lo que dijo al Post pero no tenía otros comentarios adicionales cuando AP se puso en contacto con ella.

Una vocera del Times, Danielle Rhoades Ha, dijo que la organización se toma todas las acusaciones por acoso sexual seriamente y está revisando el caso. En otros momentos Oreskes fue también corresponsal político, editor metropolitano y editor administrativo subjefe en el Times, así como editor ejecutivo para el Herald Tribune en París, propiedad del Times.

AP solicitó comentarios a su vocera Lauren Easton, quien dijo que AP no proporciona información sobre asuntos relacionados a su personal.

"The Associated Press toma cualquier acusación por acoso seriamente”, dijo Easton. "Si se presenta un reporte se investiga rápidamente y se toman las medidas apropiadas. AP está comprometida con mantener un ambiente de trabajo seguro y no tolera el acoso de ningún tipo”.

Oreskes es la más reciente figura mediática que enfrenta acusaciones por acoso sexual. El lunes NBC News despidió a su colaborador político Mark Halperin tras enfrentar acusaciones por un comportamiento inadecuado con mujeres con las que trabajó en ABC. El presidente y editor de New Republic, Hamilton Fish, fue puesto bajo licencia tras acusaciones contra él y Leon Wieseltier, colaborador editorial en The Atlantic, fue despedido después de que numerosas mujeres dijeran que habían sido acosadas sexualmente por él.