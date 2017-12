Jorge Ramos escribe libro sobre inmigración

NUEVA YORK (AP) — Jorge Ramos, quien en 2015 enfrentó al entonces candidato presidencial republicano Donald Trump, tiene un nuevo libro sobre el mandatario e inmigración.

"Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump” (o “Stranger: The Challenge of a Latino Immigrant in the Trump Era"), se publicará en inglés y español el 27 de febrero, dijo la editorial Vintage Books el martes a The Associated Press.

En su libro, el periodista de Univision combina su propia historia como inmigrante mexicano con una crítica a las políticas de Trump. Ramos lo califica como una defensa al espíritu de "apertura" e "inclusión" que cree que Trump amenaza.

Ramos ha sido por años uno de los rostros más reconocidos de las noticias en español.

Durante una conferencia de prensa en el 2015, confrontó a Trump sobre sus planes para crear leyes más restrictivas de inmigración. Personal de seguridad sacó del evento escoltado a Ramos, a quien Trump no había dado la palabra.