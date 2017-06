635x357 Juez ordena a jurado seguir deliberando en juicio a Cosby. MARYCLAIRE DALE y MICHAEL R. SISAK (Associated Press)

NORRISTOWN, Pennsylvania, EE.UU. (AP) — Los miembros del jurado en el juicio contra Bill Cosby llegaron a un punto muerto en las deliberaciones por los cargos del presunto abuso sexual que cometió contra una mujer en 2004, pero el juez les ordenó tratar de llegar a una decisión unánime en un caso que ha acabado con la reputación del astro de la televisión.

El panel deliberó unas 30 horas en cuatro días antes de decirle al juez Steven O'Neill que "no pueden llegar a un consenso unánime sobre ninguno de los cargos” contra Cosby, de 79 años, quien enfrenta tres cargos por abuso sexual agravado.

El juez los envió de nuevo a la sala del jurado para que siguieran dialogando y negó la moción de la defensa para declarar nulo el juicio.

Los miembros del jurado han permanecido aislados y lucen cada vez más agotados y molestos tras deliberar hasta tarde en la noche en los últimos tres días. Algunos parecían derrotados cuando el juez les ordenó seguir deliberando. Uno con un poco más de ánimo asintió con la cabeza.

El caso se desprende de un encuentro sexual entre Coby y Andrea Constand, de ahora 44 años, en su casa en un suburbio de Filadelfia. Constand dijo que Cosby le dio píldoras que la hicieron sentir aturdida y que después abusó de ella. Los abogados de Cosby dicen que él y Constand eran amantes y estaban en un momento de intimidad consensual.

El vocero de Cosby dijo que el punto muerto mostraba que los jurados tenían dudas sobre la versión de Constand.

“Están en conflicto por las inconsistencias en el testimonio de la señorita Constand”, dijo Andrew Wyatt. "Y han escuchado el testimonio del señor Cosby y él es extremadamente verídico y esto ha creado esta duda”.

La abogada de Constand, Dolores Troiani, dijo sólo que “el jurado está aparentemente trabajando muy duro”. La oficina del fiscal de distrito rechazó hacer comentarios al respecto.

The Associated Press no suele identificar a presuntas víctimas de abuso sexual a menos de que den su autorización como en el caso de Constand.