Jurado alterno “probablemente” hubiera condenado a Cosby

NORRISTOWN, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un miembro alterno del jurado en el caso de abuso sexual de Bill Cosby dice que "probablemente" hubiera votado por condenar al comediante y que era "ridículamente enfermo" que el jurado no haya podido alcanzar un veredicto.

El juicio fue anulado el sábado luego que los jurados dijeron que estaban irremediablemente estancados. Los fiscales planean someter de nuevo a juicio al astro de 79 años bajo cargos de que drogó y abusó de una mujer en el 2004.

Como un suplente, Mike McCloskey escuchó todo el testimonio pero no participó en las deliberaciones.

Dijo a la estación de radio de Pittsburgh WDVE que los jurados no discutieron el caso en el autobús después del juicio, sino que mantuvieron "completo silencio". El juicio se realizó a las afueras de Filadelfia, pero el jurado era del área de Pittsburgh.

"Fue el viaje en autobús más loco e inquietante que haya hecho", dijo McCloskey, de 43 años.

McCloskey publicó en Facebook su tarjeta de identificación de jurado como prueba de su papel en el caso. No respondió de inmediato un mensaje de The Associated Press el lunes.

Los jurados deliberaron por más de 52 horas a lo largo de seis días antes de decirle a un juez que no lograron salir de su punto muerto. Sus nombres no se han revelado, pero el juez que presidió el caso ha indicado que podría revisitar el asunto tan pronto como el lunes.

El juez, Steven O'Neill, les dijo a los jurados cuando el juicio terminó el sábado que no deberían discutir en público el caso.

"No podría estar más claro que si ustedes dicen lo que piensan, podrían enfriar el sistema judicial en el futuro si se requiere de jurados en este caso", les dijo O'Neill.

Cosby, el actor y comediante alguna vez conocido como "El padre de América", fue acusado de drogar abusar sexualmente de Andrea Constand en su casa en un suburbio de Filadelfia. El comediante dijo que el encuentro fue consensual.

Aún no está claro por qué los jurados no alcanzaron un veredicto, o qué tan cerca estuvieron de hacerlo.

"Conseguimos que 12 personas coincidan en casos de abuso sexual todo el tiempo, pero este no es cualquier caso. Este es un caso antiguo, es un caso controversial, es un caso que involucra interrogantes sobre consentimiento", dijo la profesor de la Escuela de Derecho de Loyola Laurie Levenson.

En un nuevo juicio, el fiscal de distrito Kevin Steele podría pedirle al juez que permita testimonios de las más de 60 acusadoras de Cosby, o que le revele al jurado que Constand es gay. Esto no salió a relucir en sus siete horas de declaraciones. Si lo hubiera mencionado, la defensa anticipaba presentar evidencia de que Constand había salido antes con hombres.

"La clave en un nuevo juicio es hacer las cosas diferente la segunda vez porque la defensa espera que uno lo haga de la misma manera", dijo la abogada de Constand, Dolores Troiani.

Cosby se encuentra en libertad tras haber pagado una fianza de un millón de dólares en el caso penal. O'Neill podría programar un nuevo juicio en las próximas semanas.

El artista aún enfrenta casos de abuso sexual y difamación presentados por 10 mujeres en California y Massachusetts. Varias de ellas asistieron al juicio con sus abogados.

La AP no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.