Jurado comienza deliberaciones en juicio contra Cosby

NORRISTOWN, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El jurado en el juicio contra Bill Cosby comenzó a deliberar el lunes sobre si el comediante, de ahora 79 años, drogó y abusó de una mujer hace más de una década en un caso que ha terminado con la imagen de tipo bueno que cultivó a lo largo de los años.

De ser hallado culpable Cosby podría pasar el resto de su vida en prisión, en el final de la impresionante caída de uno de los astros más queridos de la televisión estadounidense.

El caso ha avanzado rápidamente y quedó en las manos del jurado integrado por siete hombres y cinco mujeres en el sexto día en tribunales, después de que los abogados y los fiscales presentaran en sus argumentos de cierre retratos muy distintos de lo que ocurrió entre Cosby y Andrea Constand en la casa del comediante en un suburbio de Filadelfia.

El abogado defensor Brian McMonagle dijo al jurado que Cosby y Constand eran amantes que tuvieron “encuentros románticos” y que el mismo encuentro del 2004 fue consensual. McMonagle dijo que aunque Cosby le había sido infiel a su esposa, no cometió un crimen.

Los fiscales respondieron diciendo que “el litigio elegante” no puede salvar a Cosby de sus propias palabras, es decir que admitió que toqueteó a Constand después de darle píldoras con las que sabía que podía quedar dormida.

“Drogar a alguien y ponerlo en una posición en la que puedes hacer lo que quieras con esa persona no es romántico, es un delito”, dijo el fiscal de distrito Kevin Steele.

Después de que los fiscales usaron cinco días para presentar su caso, la defensa presentó solo a un testigo, un detective, y seis minutos de testimonio el lunes. Cosby no pasó a declarar, terminando así con días de suspenso sobre si el jurado lo podría escuchar directamente.

Según expertos legales testificar habría sido una acción arriesgada que podría haber llevado al astro de la televisión a un interrogatorio sobre las cerca de 60 mujeres que lo han acusado de drogarlas o abusar de ellas.

Está acusado por tres cargos de ataque indecente agravado, cada uno de los cuales puede ser castigado hasta con 10 años tras las rejas.

El comediante de raza negra conocido alguna vez por el apodo de “papá de Estados Unidos”, por su retrato del adorable doctor Cliff Huxtable de "The Cosby Show", dio a entender recientemente que la raza pudo haber tenido un papel en el caso contra él. El jurado tiene dos miembros de raza negra.

McMonagle, en su argumento final, trató de sembrar dudas sobre la versión de Constand, afirmando que cambió durante sus entrevistas con la policía. También señaló que Constand habló por teléfono con Cosby decenas de veces después del supuesto abuso. Constand dijo al jurado que ella simplemente devolvió las llamadas de Cosby sobre el equipo femenino de básquetbol de la Universidad de Temple, donde ella trabajaba como directora de operaciones y él era miembro de la junta directiva.

“Esto no es hablar con un integrante de la junta. Eso es hablar con un amante”, dijo McMonagle sobre una llamada que duró 49 minutos. "¿Por qué nos alejamos de la verdad en este caso, en esta relación? ¿Por qué? No lo entiendo”.

La esposa de Cosby desde hace 53 años, Camille, estuvo por primera vez presente en el juicio el lunes. Permaneció estoica cuando la defensa presentó sus argumentos pero se retiró cuando fue el turno de los fiscales. Estuvo sentada en primera fila, al otro lado de Constand, quien tampoco mostró una reacción ante la presentación de argumentos de McMonagle que duró dos horas, aunque sonrió cuando terminó.

Constand, de 44 años, declaró la semana pasada que Cosby le dio tres pastillas azules y la penetró con los dedos en contra de su voluntad, mientras ella estaba paralizada y semiconsciente. Demandó a Cosby en 2005 después de que los fiscales se negaron a formular cargos.

McMonagle dijo al jurado que la libertad de Cosby está en juego, no solo sus finanzas.

“Este no es un caso civil sobre dinero, dinero, dinero. Estamos hablando del futuro de un hombre”, dijo.

En el argumento final de la fiscalía, Steele dijo que las escandalosas declaraciones de Cosby de 2005 ayudaron a corroborar las acusaciones de Constand. Steele también le recordó al jurado sobre una conversación telefónica en la que Cosby se disculpó con la madre de Constand y se describió como un "enfermo".

“Ahí es donde todo este litigio elegante no te puede salvar de tus propias palabras”, dijo Steele.

En su declaración de 2005 Cosby dijo que obtuvo varias recetas de metacualona en la década de 1970 y le ofreció los sedantes, ahora prohibidos, a mujeres con las que quería tener sexo.

También dijo que le dio a Constand tres píldoras y media del medicamento para los resfriados y las alergias Benadryl antes de que comenzaran sus “mimos”. Los fiscales han dado a entender que pudo haberla drogado con algo más fuerte, quizá metacualona.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como lo ha hecho Constand.