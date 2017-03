Kardashian West "mentalmente preparada" para violación

LOS ANGELES (AP) — Kim Kardashian West dice que se "preparó mentalmente" para una violación mientras era retenida a punta de pistola durante un robo de joyas en París el año pasado.

Kardashian West habló del incidente en el episodio de la serie de E! "Keeping Up with the Kardashians" que se transmitió el domingo por la noche.

Dijo que dos ladrones que usaban uniformes de policía entraron a su cuarto de hotel el pasado octubre. Uno de ellos le tapó la boca con cinta de embalar mientras ella estaba en la cama, la tomó por las piernas y la haló hacia él. Dijo que no la violó, pero que le puso la pistola en la cabeza.

Kardashian West dijo que los hombres la cargaron y la pusieron en una bañera antes de fugarse con las joyas.

"Aprendí algunas lecciones valiosas" de esta experiencia, tuiteó el domingo.

Diez personas han sido acusadas en relación con el caso.